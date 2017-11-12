محمود عباس: به آشتی ملی فلسطین پایبند می مانیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اسپوتنیک»، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین امروز یکشنبه اعلام کرد که تشکیلات خودگردان به اجرای توافق فتح و حماس پایبند است.

محمود عباس در سخنرانی خود در افتتاحیه نشست بین المللی «رنج کودکان فلسطینی» که در کویت برگزار می شود گفت که تشکیلات خودگردان فلسطین به انجام تعهدات خود در قالب این توافق تحت نظارت و تلاش مصر پایبند است.

نشست «رنج کودکان فلسطینی» در سایه اشغالگری رژیم صهیونیستی و نقض حقوق کودکان در سرزمین های اشغالی امروز به مدت دو روز در کویت آغاز به کار کرد.

در این نشست که به همت اتحادیه عرب برگزار شده است محمود عباس تأکید کرد که دولت فلسطین به دنبال ایجاد نهادهای دولتی بر اساس قانون اساسی این کشور و فرصت دادن به زنان و جوانان فلسطینی است.

وی تأکید کرد که این نشست می تواند تأثیر بسیاری مثبتی در زندگی کودکان و جوانان فلسطینی داشته باشد.

فتح و حماس در ۱۲ اکتبر در قاهره توافقی امضا کردند که بر اساس آن اداره نوار غزه به دولت وفاق ملی فلسطین و تشکیلات خودگردان فلسطین واگذار شد.

اخیرا برخی گزارش ها از تلاش عربستان برای ایجاد تغییراتی در آشتی فلسطینی میان فتح و حماس خبر داده بودند.