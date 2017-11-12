افزایش ۶۷درصدی صادرات خوراک و مکمل طیور استان مرکزی در سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دامپزشکی استان مرکزی، محسن شانقی اظهار داشت: امسال برای نخستین بار سه هزار و ۳۰۰ لیتر داروهای دام و طیور در سال جاری از این استان به خارج از کشور صادر شد.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی افزود: این داروها شامل انواع آنتی بیوتیک ها در قالب یک محموله به کشورهای شمالی ایران صادر شده است.

وی ادامه داد: همچنین دو هزار و ۷۹۵ تن خوراک و مکمل طیور نیز امسال در قالب ۱۳ محموله به خارج از کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که یک هزار و ۶۶۷ تن بود، ۶۷درصد افزایش یافته است.

شانقی خاطر نشان کرد: این محصولات از واحدهای تولید مکمل و کنسانتره استان با نظارت اداره کل دامپزشکی به خارج کشور صادر شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی تصریح کرد: هم اکنون ۱۸ شرکت تولید دارو و مکمل دام و طیور، هشت شرکت پخش دارو، ۳۸ داروخانه، پنج آزمایشگاه داروخانه، ۲۵ مرکز مایه کوبی و ۴۴ مرکز درمانی پروانه دار دامپزشکی در استان مرکزی فعالیت می کنند.