  1. استانها
  2. مرکزی
۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۱۳:۴۳

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی اعلام کرد؛

افزایش ۶۷درصدی صادرات خوراک و مکمل طیور استان مرکزی در سال جاری

افزایش ۶۷درصدی صادرات خوراک و مکمل طیور استان مرکزی در سال جاری

اراک- مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی گفت: صادرات خوراک و مکمل طیور استان مرکزی از ابتدای سال جاری تاکنون نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۶۷درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دامپزشکی استان مرکزی، محسن شانقی اظهار داشت: امسال برای نخستین بار سه هزار و ۳۰۰ لیتر داروهای دام و طیور در سال جاری از این استان به خارج از کشور صادر شد.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی افزود: این داروها شامل انواع آنتی بیوتیک ها در قالب یک محموله به کشورهای شمالی ایران صادر شده است.

وی ادامه داد: همچنین دو هزار و ۷۹۵ تن خوراک و مکمل طیور نیز امسال در قالب ۱۳ محموله به خارج از کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که یک هزار و ۶۶۷ تن بود، ۶۷درصد افزایش یافته است.

شانقی خاطر نشان کرد: این محصولات از واحدهای تولید مکمل و کنسانتره استان با نظارت اداره کل دامپزشکی به خارج کشور صادر شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی تصریح کرد: هم اکنون ۱۸ شرکت تولید دارو و مکمل دام و طیور، هشت شرکت پخش دارو، ۳۸ داروخانه، پنج آزمایشگاه داروخانه، ۲۵ مرکز مایه کوبی و ۴۴ مرکز درمانی پروانه دار دامپزشکی در استان مرکزی فعالیت می کنند.

کد مطلب 4141797

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها