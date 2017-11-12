۱۱۰ ایستگاه خدمات رسان به زائران پیاده شناسنامه دار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحیم نوروزیان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز اقداماتی در جهت آماده شدن ایستگاه های صلواتی ورودی بخش احمدآباد به مشهد صورت گرفته که خوشبختانه با کمک خیرین و فعالان این حوزه، این ایستگاه ها در حال آماده سازی هستند.

وی افزود: خوشبختانه ایستگاه های پذیرایی از زائران مشکلی برای تامین سوخت، آب و امکانات ندارند و از روز دوشنبه اکثر این ایستگاه ها آمادگی پذیرایی از زائران را خواهند داشت.

فرماندار مشهد تصریح کرد: پیش بینی ما این بود که ۱۵۰ ایستگاه برای خدمات رسانی به زائران پیاده راه اندازی شود که تاکنون ۱۱۰ مورد از این تعداد آماده شده و شناسنامه دار شده اند.

وی با اشاره به اقدامات جمعیت هلال احمر خراسان رضوی گفت: این جمعیت ۶۰ اکیپ را در مسیرهای زائران پیاده مستقر کرده و در بیش از ۲۷۰ ایستگاه برون و درون شهری نیروهای امدادرسان مستقر شده اند. همچنین ۶۰۰ نیروی امدادگر در این ایستگاه ها حضور خواهند داشت.