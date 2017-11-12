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۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۱۳:۳۱

میرلوحی در صحن شورا:

۱۴ هزار میلیارد از منابع شهرداری از منابع غیرپایدار است

۱۴ هزار میلیارد از منابع شهرداری از منابع غیرپایدار است

عضو شورای شهر تهران گفت: تعادلی میان منابع پایدار و غیرپایدار وجود ندارد و ۱۴هزار میلیارد تومان از ۱۷هزار میلیارد بودجه شهرداری از منابع غیرپایدار است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود میرلوحی در جلسه علنی روز یکشنبه در بررسی الزامات بودجه ٩٧ گفت: منابع درآمدی ما مشکل دارد شهرداری تهران از سال ۹۰ به حساب آینده درآمد خود را خرج کرده است.

وی تصریح کرد: ۶۴ هزار نفر در شهرداری مشغول به کار هستند. در حالی که ۱۳۰ هزار نفر از شهرداری تهران حقوق می گیرند. استخدام های تازه و کلنگ زنی های فوری دو آسیب مهم برای شهرداری بوده اند.

میرلوحی ادامه داد: تعادلی میان منابع پایدار و غیر پایدار وجود ندارد و ۱۴هزار میلیارد تومان از ۱۷هزار میلیارد بودجه شهرداری از منابع غیرپایدار است.

این عضو شورا تأکید کرد: اگر تصمیم جدی نگیریم با مشکل مواجه خواهیم شد یا باید منابع را متنوع کنیم یا هزینه‌ها را کاهش دهیم.

کد مطلب 4141821
نورا حسینی

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