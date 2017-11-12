به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم، عمار کاوسی گفت: خانه سلامتی‌ها در سال ۱۳۸۴ به شماره ۱۲۵۴۴ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده بود و دارای ارزش تاریخی و فرهنگی بود که مالک بدون استعلام از اداره کل میراث فرهنگی آن را تخریب کرده است.

معاون میراث فرهنگی قم افزود: انجام یا صدور مجوز هرگونه عملیات اجرایی ساخت و ساز تخریب و نوسازی گواهی پایان کار ساختمان در محدود بافت تاریخی بدون استعلام و کسب مجوز از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ممنوع است.

وی گفت: معاونت میراث فرهنگی اقدامی که توسط مالک انجام شده است را یک تخلف محرز می‌داند و وظیفه خود می‌داند، موضوع در مراجع قانونی در دست پیگیری است.

کاوسی ادامه داد: خانه سلامتی‌ها از نظر ویژگی‌های تاریخی، هنری، معماری و فرهنگی بسیار با ارزش بود و در محدود بافت تاریخی قرار داشت و در فهرست آثار ملی ایران نیز به ثبت رسیده بود.

وی بیان کرد: معاونت میراث فرهنگی مساعدت خود را در تقبل بخشی از هزینه‌های تعمیرات، به مالک اعلام نموده بود که متأسفانه مالک با نادیده گرفتن تذکرات شفاهی و کتبی، در تعطیلی روز اربعین و به بهانه جمع آوری نخاله‌های ساختمانی ملک مجاور، این اثر تاریخی را تخریب کرد.