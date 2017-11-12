پلیس صیانت از امنیت اجتماعی در فضای مجازی را با جدیت دنبال کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی روز یکشنبه در هفتمین دوره بصیرت غیرتمرکزی فرماندهی انتظامی استان مرکزی در اراک اظهار داشت: ایران اسلامی در حوزه‌ امنیت، صلابت و زمینه های دفاعی پیشگام است، اما از نظر فرهنگی باید گسترده‌ عمل کرده و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمن را خنثی سازی کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: همانطور که در اربعین حسینی نیز مشاهده می کنیم، در مقابل دشمن، دارا بودن شور و شعور و وحدت و یکپارچگی از هر سلاحی اثرگذارتر است و در تمام مسائل باید ضریب هوشمندی خود را دوچندان کنیم.

دری نجف آبادی بیان کرد: بایستی روش اصولی را در جریانات داخلی، منطقه‌ای و بین المللی شناسایی کنیم و تحلیل عمیقی از مسائل روز در عرصه جهانی داشته باشیم، همچنین دستگاه های فرهنگی، نیروی انتظامی و رسانه‌ها در راستای افزایش آگاهی مردم گام بردارند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی خاطرنشان ساخت: در همین راستا نیروی انتظامی باید راهبرد هدفمندی را تدوین کرده و با بهره گیری از تجربیات گذشته، عملکرد خود را روز به روز ارتقا دهد البته ارتقای امنیت در جامعه با تعامل و همکاری میسر می شود و نباید در این زمینه بخشی نگری داشته باشیم.

وی تصریح کرد: آگاهی و ارتقای بصیرت و بینش کارکنان انتظامی و اشراف آنها به مسائل اجتماعی، ضرورت کار این مجموعه است که بایستی به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ادامه داد: وجود بصیرت در رویارویی با دشمن بسیار لازم است، امروز نادان بودن دشمنان نظام اسلامی در سخنان، اقدامات و تصمیم‌ گیری‌ های آن‌ ها کاملا مشهود است و این مساله برای دنیا اثبات شده، به همین سبب لازم است که شناخت و هوشیاری خود را نسبت به دشمن افزایش دهیم.