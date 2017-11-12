آزمون مقدماتی نوگلان حسینی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آزمون مقدماتی یازدهمین آیین تجلیل از نوگلان حسینی مداحان دانش آموز طی روزهای ۲۰، ۲۱، ۲۲ آبان ماه در فرهنگ­سرای اندیشه برگزار می­شود.

گفتنی است در آزمون یازدهمین آیین تجلیل از نوگلان حسینی که با مشارکت کانون مداحان و شاعران آیینی کل کشور و با حضور داورانی همچون حاج مرتضی طاهری، حاج مصطفی خورسندی، حاج ماشاالله عابدی، قدرت صادقی، محمود تاری، احمد نوازنی و محمد صادق روشن برگزار می­ شود، شاخص ­هایی همچون مقتل خوانی، شعر، حسن اجرا، صوت و لحن، ظاهر و پوشش و حسن کلام در نظر گرفته شده است.

شایان ذکر است اختتامیه و معرفی نفرات برتر یازدهمین آیین تجلیل از نوگلان حسینی روز پنجشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۶ ساعت ۹ صبح در سالن آمفی تئاتر فرهنگ­سرای اندیشه برگزار می­ شود.

یازدهمین آیین تجلیل از نوگلان حسینی با مشارکت سازمان دانش آموزی شهر تهران- کانون مداحان و شاعران آیینی کل کشور و اتحادیه انجمن اسلامی برگزار می ­شود.