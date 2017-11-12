تشکیل پرونده قضایی پیرامون واگذاری یک ساختمان آموزشی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان قلاوند ظهر یکشنبه در نشست با خبرنگاران در سخنانی با بیان اینکه سابقه گذشته مجموعه آموزش فنی و حرفه ای نشان می دهد، کسی که لیاقت نداشته باشد و به جایگاهی که لیاقتش را ندارد تکیه بزند مجموعه را به سمت خواری می برد و دو دستی تقدیم کسانی می کند که نباید بکند، گفت: من در این حدود دو سال که در این مجموعه فعالیت دارم فقط در حال آوار برداری و گندزدایی هستم.

قلاوند مدعی شد: در این مجموعه مشکلاتی از بدهکاری های سنگین، خراب کاری های آموزشی، واگذاری عرصه ها به کسانی که نباید و ... را داریم، اگر بعضی ها از من دلخور شده اند برای این بوده که با زبان خوش با همدیگر صحبت کرده ایم قانع نشده اند و من مجبور شدم پرونده هایی را به دادگستری ارجاع بدهم.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای لرستان با بیان اینکه ممکن است بعضی ها مظلوم نمایی کنند و بگویند فلانی آمد بخشی از فضای اشتغال را خراب کرد، گفت: ما فضایی داشته ایم بیشتر از ۱۴ هزار متر مربع که به آقایی به میزان ماهی یک تا دو میلیون تومان واگذار شده است و این در حالیست که تا امروز این فرد یک ریال پرداخت نکرده است؛ قرار بوده که این فرد ۵۰۰ شغل برای لرستان ایجاد کند و امروز سه شغل بیشتر ایجاد نکرده است.

قلاوند با بیان اینکه بله صحت دارد و متاسفانه بعضی اتفاقات در مجموعه فنی و حرفه ای رخ داده است، گفت: قراردادی ۱۰ ساله بسته می شود، لغو کردن آن کار ساده ای نیست، کسی حقی را درست یا نادرست، غیر قانونی یا قانونی ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه فضایی در مدت زمان ۱۰ سال، ماهی دو میلیون تومان اجاره داده می شود و در مجموع ۲۴۰ میلیون تومان اجاره بهای آن ساختمان می شود و قرار است ۵۰۰ شغل ایجاد شود، گفت: قراردادی با این شخص منعقد شده که شما همه تعمیرات را انجام بده ما پولش را به شما می دهیم؛ این اقدام بدون هیچ گونه نظارتی بوده و امروز در یک فاز این فرد مدعی است که ۸۰۰ میلیون تومان هزینه تعمیرات کرده است، در فاز بعدی هم می خواسته که این اقدام را انجام دهد و به قول خودش بگوید اینها حواسشان نیست، اما کور خوانده است، ما در مقابل خون شهدا، دلاوری مردی های مردم این سرزمین و خانواده هایی که از بیکاری فرزندان خود در رنج هستند به شدت احساس مسئولیت می کنیم و نمی گذاریم این اتفاق بی افتد.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای لرستان با بیان اینکه پرونده ای در دادگستری مفتوح است و اسم بردن از شخص به لحاظ حقوقی و اخلاقی خوب نیست، گفت: قراردادی که در این زمینه منعقد شده مانند قرار داد ترکمنچای است و هیچ حقی برای ما قائل نشده اند، اما سازمان بازرسی هم در این زمینه ورود پیدا کرده است.