موضع ما روشن است، جنگ گزینه حل بحران های منطقه نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «راشا تودی»، «بسام راضی» سخنگوی ریاست جمهوری مصر در توضیح اظهارات اخیر «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهوری مصر که گفته بود کشورش مخالف هرگونه اقدام نظامی علیه لبنان است تأکید کرد که سخنان السیسی حامل یک پیام در خصوص تحولات منطقه است.

بسام راضی در گفتگوی تلفنی با «مصطفی بکری» نویسنده و تحلیلگر مصری در برنامه «حقایق و اسرار» گفت: سخنان عبدالفتاح السیسی کاملا روشن و واضح بود، هر تحولی که در منطقه رخ بدهد موضع مصر ثابت خواهد بود و با هر گونه اقدام نظامی مخالفت می کند.

وی تأکید کرد که قاهره با این مسأله که جنگ گزینه ای برای حل بحران های منطقه به ویژه بحران اخیر لبنان باشد، مخالف است و از صلح و گفتگو و حل مسالمت آمیز اختلاف ها و سوء تفاهم ها حمایت می کند.

در حالی که برخی گزارش های رسانه ای حاکی از تلاش عربستان با همکاری اسرائیل برای هدف قرار دادن حزب الله لبنان است، سخنگوی دولت مصر تأکید کرد که قاهره از ارتش های ملی دولت ها حمایت می کند نه گروه های شبه نظامی مسلح و مصر همچنین خواستار آسایش و راحتی مردم منطقه، بالا بردن سطح رفاه در زندگی، اتحاد سرزمینی و حفظ حاکمیت کشورها بر اراضی خود است.

راضی گفت که مصر از ملیت مردم کشورها حمایت می کند نه از طائفه یا قومیت خاصی و این چارچوب کلی حکومت این کشور است که اگر بر همه بحران های منطقه پیاده شود، مواضع قاهره در خصوص تحولات منطقه بسیار روشن خواهد بود.