محموله تخم مرغ غیرمجاز در دشتی توقیف شد

احمد ایزدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در راستای تامین امنیت سلامت غذایی مردم از هیچ تلاشی دریغ نمی ورزیم اظهار داشت: به دنبال گزارش مردمی در خصوص عرضه غیر مجاز تخم مرغ در سطح شهر خورموج اکیپ نظارتی شبکه دامپزشکی به محل اعزام و خودرویی که بصورت غیر مجاز و فاقد گواهی حمل قرنطینه ای بهداشتی در حال توزیع تخم مرغ است شناسایی و با همکاری نیروی انتظامی توقیف شد.

وی افزود: این محموله تخم مرغ ۱۴۰ کیلوگرمی پس از سیر مراحل قانونی و با حکم مقام قضایی و با حضور کارشناسان شبکه بهداشت و نماینده تعزیرات معدوم شد.

ایزدی با بیان اینکه مردم خرید های خود را از مراکز معتبر خریداری کنند، ادامه داد: نظارت بر عرضه مواد خام دامی با همکاری سایر ادارات مرتبط بصورت منظم در سطح شهرستان در حال انجام است.