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۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۱۷:۵۰

سرپرست دامپزشکی دشتی:

محموله تخم مرغ غیرمجاز در دشتی توقیف شد

محموله تخم مرغ غیرمجاز در دشتی توقیف شد

دشتی- سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان دشتی گفت: محموله تخم مرغ غیر مجاز در این شهرستان توقیف و معدوم سازی شد.

احمد ایزدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در راستای تامین امنیت سلامت غذایی مردم از هیچ تلاشی دریغ نمی ورزیم اظهار داشت: به دنبال گزارش مردمی در خصوص عرضه غیر مجاز تخم مرغ در سطح شهر خورموج اکیپ نظارتی شبکه دامپزشکی به محل اعزام  و خودرویی که بصورت غیر مجاز و فاقد گواهی حمل قرنطینه ای بهداشتی در حال توزیع تخم مرغ است شناسایی و با همکاری نیروی انتظامی توقیف شد.

وی افزود: این محموله تخم مرغ ۱۴۰ کیلوگرمی پس از سیر مراحل قانونی و با حکم مقام قضایی و با حضور کارشناسان شبکه بهداشت و نماینده تعزیرات معدوم شد.

ایزدی با بیان اینکه مردم خرید های خود را از مراکز معتبر خریداری کنند، ادامه داد:  نظارت بر عرضه مواد خام دامی با همکاری سایر ادارات مرتبط بصورت منظم در سطح شهرستان در حال انجام است.

کد مطلب 4141848

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