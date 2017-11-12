خرید کالاهای قاچاق در بیمارستان های دولتی به صفر رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، ساسان قربانی کارشناس کنترل مواد غذایی سازمان غذا و داروی دانشگاه تهران در نشست خبری فرهنگ سازی کالای اصیل و سالم گفت: شاخصه اصلی در تشخیص کالای قاچاق و غیرقاچاق برچسب اصیل بر روی کالا است. صحت سلامت کالاهای وارداتی را با چهار مولفه اصلی می توان تشخیص داد. آیتم اول شناسه جهانی نوع کالا و دوم داشتن شناسه بیست رقمی که منحصر به فرد است و شماره سری ساخت و تاریخ انقضا است که برچسب آن بر روی کالا نصب شده است.

وی افزود: کالاهایی که برچسب اصالت بر روی آنها نصب شده باشد نشان دهنده این است که این کالا از مبادی قانونی وارد کشور شده است. باید توجه کرد که ممکن است این برچسب به صورت تقلبی بر روی کالاها نصب شده باشد که حتما باید از آن استعلام کرد. یکی دیگر از روش های استعلام ارسال کد ۱۶ رقمی روی محصول به شماره پیامک ۲۰۰۰۸۸۲۲ است که جواب آن در کمتر از یک دقیقه به دست مشتری می رسد.

قربانی گفت: دسترسی به سامانه تی تک یا TTAC.ir می توانند کد آی دی را وارد کرده و از صحت سلامت کالا مطمئن شود همچنین با نصب نرم افزار موبایل TTAC می توانند بارکد محصولات را اسکن کرده و از صحت محصولات اطمینان حاصل کنند.

در ادامه این نشست محمدحسین درویش رئیس اداره تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو دانشگاه تهران گفت: برای تجهیزات پزشکی هنوز به طور کامل برچسب اصالت کالا نصب نشده است ولی راه هایی برای شناسایی و تشخیص کالای قاچاق وجود دارد.

وی افزود: اقلام دارویی و ملزومات پزشکی که در بیمارستان ها استفاده می شود در سامانه لیست و قیمت گذاری شده اند و بیمارستان ها موظفند از این لیست خرید کنند. خرید اقلام قاچاق در بیمارستان های دولتی و خصوصی تقریبا به صفر رسیده است زیرا اگر خارج از این لیست خرید کنند سند آنها پاس نمی شود.