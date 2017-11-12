دومین جشنواره سراسری «تجسم هنر» در گالری ملت برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه دومین جشنواره سراسری تجسم هنر با عنوان «پاتوغ (ق) امن، طبیعت پایدار» که رویدادی خاص در زمینه هنرهای تجسمی است، این بار نیز به جهت ایجاد بستری خردمندانه و خلاق در عرصه علم و هنر در میان دانشجویان سراسر کشور توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۷ تهران تشکیل یافته است.

این دوره از جشنواره با حضور بهرام کلهرنیا دبیر علمی، شاهین فرزانه دبیر اجرایی، محمد سلطانی فر رییس شورای سیاستگذاری این رویداد هنری در دو گرایش بخش هنرهای تجسمی (شهدا، محیط زیست) و بخش پژوهشی (خانواده متعالی) برگزار می شود و آثاری که دانشجویان در این بخش ها ارسال کرده اند توسط هیات داوران که اسامی آن ها به این شرح است، مورد بازبینی و داوری قرار گرفته است:

داوران بخش تجسمی:

بخش معماری: فریدون کسرائیان، امیر محمد خانی و جواد ایرجی

بخش گرافیک: مریم دهنادی، مجید بلوچ و استاد مریم افسر

بخش نقاشی: آنه محمد تاتاری، الهام فلاحی و شهریار آریافر

بخش عکاسی: علی قلم سیاه، محمد مهدی رحیمیان و سید عباس میر هاشمی

داوران بخش پژوهش: زهرا شعبانی، سیما چعبی ویسی نژاد و فرهاد حسنی گوهرزاد

توسعه علمی و عملی اهداف آموزش عالی در زمینه هنرهای تجسمی، شناخت و کمک به پرورش خلاقیت در خلق آثار دانشجویان هنرهای تجسمی کشور، تحول نقش تفریحات سنتی در قالب سبک نوین زندگی و ... از اهداف برگزاری دومین جشنواره سراسری «تجسم هنر» است.

علاقمندان می توانند برای شرکت در نمایشگاه دومین جشنواره سراسری تجسم هنر با عنوان «پاتوغ (ق) امن، طبیعت پایدار» روز سه شنبه ۲۳ آبان ساعت ۱۶ به گالری پردیس ملت واقع در خیابان ولیعصر (عج)، ابتدای بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی (نیایش)، روبروی کردستان، پردیس سینمایی ملت، طبقه منفی ۲ مراجعه کنند.