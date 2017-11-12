۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۱۳:۱۸

نشست صمیمانه معاون بانوان وزارت ورزش با خبرنگاران

معاون امور بانوان وزارت ورزش و جوانان در نشستی صمیمی با خبرنگاران برنامه های این معاونت را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای تعامل میان معاونت ورزش بانوان و اصحاب رسانه، امروز یکشنبه نشستی صمیمی با حضور فریبا محمدیان معاون امور بانوان وزارت ورزش و خبرنگاران فعال در ورزش بانوان برگزار شد. 

در این نشست معاون وزیر ورزش در امور بانوان ضمن تشریح برنامه و اهداف معاونت خود، در جریان نظرات مشورتی خبرنگاران برای دستیابی به این اهداف قرار گرفت و توضیحات لازم را برای برخی از آنها ارائه کرد. 

به گفته محمدیان و در راستای کمک به ورزش بانوان قرار است چنین نشست هایی به صورت متوالی و هدفمند دنبال شود. ضمن اینکه حضور نواب رئیس بانوان در این نشست ها نیز در دستور کار قرار گرفت. 

زینب حاجی حسینی

