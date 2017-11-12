نشست صمیمانه معاون بانوان وزارت ورزش با خبرنگاران

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای تعامل میان معاونت ورزش بانوان و اصحاب رسانه، امروز یکشنبه نشستی صمیمی با حضور فریبا محمدیان معاون امور بانوان وزارت ورزش و خبرنگاران فعال در ورزش بانوان برگزار شد.

در این نشست معاون وزیر ورزش در امور بانوان ضمن تشریح برنامه و اهداف معاونت خود، در جریان نظرات مشورتی خبرنگاران برای دستیابی به این اهداف قرار گرفت و توضیحات لازم را برای برخی از آنها ارائه کرد.

به گفته محمدیان و در راستای کمک به ورزش بانوان قرار است چنین نشست هایی به صورت متوالی و هدفمند دنبال شود. ضمن اینکه حضور نواب رئیس بانوان در این نشست ها نیز در دستور کار قرار گرفت.