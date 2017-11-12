جلسه داورزنی و اسبقیان با معترضان به مدیریت داوری در بوکس

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اعتراض و استعفای برخی از مربیان تیم های ملی و قهرمانان سابق بوکس در محل وزارت ورزش و جوانان در اعتراض به آنچه مدیریت ناکارآمد در فدراسیون می دانند، این افراد امروز با حضور در محل وزارت ورزش و جوانان با محمدرضا داورزنی معاون وزیر و محمدشروین اسبقیان مدیر کل دفتر امور مشترک فدراسیون ها و باشگاه ها دیدار و گفتگو کردند.

معترضان روز گذشته نیز با تنظیم نامه ای خطاب به وزیر ورزش و جوانان نسبت به برخی اقدامات سرپرست فدراسیون اعتراض داشتند. در جلسه امروز در محل وزارت ورزش و جوانان قرار بر این شده تا به گلایه های این افراد که به نمایندگی تعداد زیادی از خانواده بوکس اعتراض هایی در خصوص مدیریت فدراسیون و شرایط برگزاری مجمع انتخاباتی دارند رسیدگی شود.