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۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۱۳:۴۹

اعتراض بوکسی ها به معاون وزیر هم رسید؛

جلسه داورزنی و اسبقیان با معترضان به مدیریت داوری در بوکس

جلسه داورزنی و اسبقیان با معترضان به مدیریت داوری در بوکس

جمعی از مربیان و قهرمانان سابق بوکس با حضور در محل وزارت ورزش و جوانان با داورزنی و اسبقیان ملاقات کرده و اعتراض خود نسبت به برخی اقدامات سرپرست فدراسیون بوکس را عنوان کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اعتراض و استعفای برخی از مربیان تیم های ملی و قهرمانان سابق بوکس در محل وزارت ورزش و جوانان در اعتراض به آنچه مدیریت ناکارآمد در فدراسیون می دانند، این افراد امروز با حضور در محل وزارت ورزش و جوانان با محمدرضا داورزنی معاون وزیر و محمدشروین اسبقیان مدیر کل دفتر امور مشترک فدراسیون ها و باشگاه ها دیدار و گفتگو کردند.

معترضان روز گذشته نیز با تنظیم نامه ای خطاب به وزیر ورزش و جوانان نسبت به برخی اقدامات سرپرست فدراسیون اعتراض داشتند. در جلسه امروز در محل وزارت ورزش و جوانان قرار بر این شده تا به گلایه های این افراد که به نمایندگی تعداد زیادی از خانواده بوکس اعتراض هایی در خصوص مدیریت فدراسیون و شرایط برگزاری مجمع انتخاباتی دارند رسیدگی شود.

کد مطلب 4141866

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    نظرات

    • ایرانی IR ۲۱:۴۷ - ۱۳۹۶/۰۸/۲۱
      0 0
      پاسخ
      مدت مدیریت آقای داوری بسیار کمتر ازآن است که بشود سؤ مدیریت ایشان را کشف کرد.اعتراض این افراد مغرضانه و به لحاظ خطر افتادن منافع شخصی است ولاغیر

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