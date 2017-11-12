گزارش رئیس شورا از سفر اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ابتدای بیست و یکمین جلسه شورای شهر تهران، با اشاره به حضور تعدادی از اعضای شورای شهر تهران در مراسم اربعین حسینی(ع) گفت: هفته گذشته به‌ همراه محمد سالاری و مجید فراهانی سفری را به عراق داشتیم و از نزدیک شاهد ارائه خدمات‌رسانی شهرداری تهران به زائرین حسینی بودیم. در این سفر علاوه بر زیارت عتبات عالیات ملاقات‌هایی را نیز با مسئولان عراقی نجف و کربلا داشتیم.

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه در جریان این سفر بازدیدی را از امکانات فراهم‌شده از سوی شهرداری تهران در شهر نجف انجام دادیم، افزود: خوشبختانه برادران عراقی نسبت به موضوع اربعین توجه ویژه‌ای را داشته و تلاش‌های گسترده‌ای را برای این حماسه بزرگ انجام داده‌اند و شهرداری نیز بخش کوچکی از ارائه خدمات را که تکلیف خود می‌داند به عهده داشت که نباید اقدامات شهرداری تهران را در کربلا و نجف بزرگنمایی کرد.

وی تصریح کرد: در جریان این سفر از شهر کوفه و مسجد کوفه نیز بازدید شد و ملاقات‌هایی را نیز با اعضای شورای شهر کوفه، فرماندار و سایر مقامات آنجا داشتیم. حدود ۱۰۰ نفر از نیروهای شهرداری مسئولیت نظافت در کوفه را به عهده داشتند. بین نجف و کوفه موکب‌های بسیاری وجود داشت که این موکب‌ها توسط نیروهای مردمی عراق و خیرین اداره می‌شد.

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه شهرداری حضور وسیعی در مسیر راهپیمایی اربعین حسینی داشت، اظهار کرد: این مجموعه نیز موکبی را در مسیر راهپیمایی داشت و به زائرین خدمات‌رسانی می‌کرد. شهرداری تهران در مراسم راهپیمایی امسال نیز همانند سنوات گذشته قطره کوچکی از دریا بود و بدون هیچ چشمداشتی این خدمتگزاری را به زائران حسینی ارائه کرد و امیدواریم در سال‌های آینده این خدمات به‌صورت گسترده ارائه شود.

هاشمی افزود: قطعاً باید روش‌های دیگری برای سال‌های آینده جهت ارائه خدمات باکیفیت‌تر در اربعین حسینی پیش‌بینی شود تا بتوانیم بهره‌وری را بیشتر کنیم. از این رو مهمترین کاری که برای آینده باید در نظر داشته باشیم ساماندهی خدمات به زائران ایرانی برای تردد به عراق است.