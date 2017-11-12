۲ قاچاقچی گازوئیل در گلوگاه دستگیر شدند

غلامرضا جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران پلیس آگاهی این شهرستان در حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودروی خاور که حامل تانکر سوخت بود مشکوک و با متوقف کردن و بازرسی، متوجه سوخت قاچاق شدند.



وی افزود: در بازرسی از این خودروی خاور ۶ هزار لیتر سوخت گازوئیل قاچاق کشف و ۲ نفر قاچاقچی دستگیر شدند.



جانشین فرماندهی انتظامی گلوگاه گفت: پرونده در این راستا تشکیل و تحویل مراجع قضایی و قانونی شد.