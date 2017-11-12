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۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۱۳:۲۴

جانشین فرماندهی انتظامی گلوگاه:

۲ قاچاقچی گازوئیل در گلوگاه دستگیر شدند

۲ قاچاقچی گازوئیل در گلوگاه دستگیر شدند

گلوگاه- جانشین فرماندهی انتظامی گلوگاه از دستگیری دو قاچاقچی سوخت گازوئیل در این شهرستان خبر داد.

غلامرضا جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران پلیس آگاهی این شهرستان در حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودروی خاور که حامل تانکر سوخت بود مشکوک و با متوقف کردن و بازرسی، متوجه سوخت قاچاق شدند.

وی افزود: در بازرسی از این خودروی خاور ۶ هزار لیتر سوخت گازوئیل قاچاق کشف  و ۲ نفر قاچاقچی دستگیر شدند.

جانشین فرماندهی انتظامی گلوگاه گفت: پرونده در این راستا تشکیل و تحویل مراجع قضایی و قانونی شد.

کد مطلب 4141870

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