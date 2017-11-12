تلاش می کنیم نرخ بیکاری در خراسان رضوی تک رقمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان ظهر یکشنبه در چهارمین جلسه شورای فرماندهان انتظامی خراسان رضوی با اشاره به اینکه در مدت اخیر بیشترین حجم ورود زائر را به مشهد داشتیم اظهار کرد: علی رغم حجم متراکم ماموریت ها نیروی انتظامی خراسان رضوی، شاهد عملکرد خوبی از این ارگان بودیم.

وی با بیان اینکه سیاست دولت در حوزه امنیت، افزایش مشارکت عمومی و تحقق بیش از پیش مردم سالاری دینی است افزود: شاهد این مدعا، تامین امنیت بسیار مطلوب انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا، مدیریت برخی تجمعات، ساماندهی و ایجاد نظم در مناسبت های مذهبی و ایجاد فضا و بستر آرام برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در استان است.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به اینکه از تابستان سال گذشته تا تابستان سال جاری، ۱۸۴ هزار فرصت شغلی، یعنی ۲۳ درصد اشتغال کشور، در خراسان رضوی ایجاد شده است گفت: بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در بخش صنعت، پنج هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در حوزه گردشگری و خدمات، نزدیک به هزار میلیارد تومان در بخش کشاورزی و ۳۲۰ میلیارد تومان در حوزه آی تی و آی سی تی، سرمایه گذاری شده است.

وی افزود: به مدد توسعه اشتغال، نرخ بیکاری خراسان رضوی از ۱۴.۲، در تابستان امسال به ۱۰.۱ درصد رسید که با بهره برداری از طرح های سرمایه گذاری شده؛ انتظار می رود نرخ بیکاری تک رقمی شود.

رشیدیان با تاکید به اینکه نیروهای انتظامی و پلیس باید ارتباط خود با مردم و بدنه ی جامعه را تقویت کنند ابراز کرد: انقلاب اسلامی با همت رهبری بزرگ و الهی، شعار تحقق ارزش های دینی و ملی و همراهی مردم شکل گرفت و تاریخ ثابت کرد هیچ تفکری مانند تفکر دینی نتوانسته هویت ملی ما را حفظ کند.

وی ادامه داد: دشمنان برای مقابله با این موضوع، گروهک های تروریستی و داعش را ایجاد و حمایت کردند که باید با ارائه چهره رحمانی و عقلایی دین مبین اسلام به مقابله با این توطئه شوم پرداخت.