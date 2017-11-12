  1. استانها
  2. قزوین
۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۱۳:۳۴

معاون اقتصادی استانداری قزوین:

توسعه گلخانه ها بهترین راه صیانت از منابع آبی در قزوین است

توسعه گلخانه ها بهترین راه صیانت از منابع آبی در قزوین است

قزوین- معاون اقتصادی استانداری قزوین گفت: سیاست و رویکرد دولت برای حفظ منابع آب و خاک، حمایت از توسعه مجتمع های گلخانه ای و تغییر الگوی کشت و حرکت به سمت کشت های کم آب براست.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی در جلسه بررسی مشکلات مجتمع های گلخانه ای استان که روز یکشنبه در محل استانداری برگزارشد اظهارداشت: کشاورزی باید به سمت مکانیزه و اقتصادی شدن پیش برود تا هزینه های تولید کاهش یابد.
 
وی تصریح کرد: یکی از راه های اقتصادی شدن کشاورزی، ایجاد و توسعه مجتمع های گلخانه ای است که با برنامه ریزی و حمایت از گلخانه داران، این مجتمع ها را می توان به سمت صادرات سوق داد.

حبیبی تغییر الگوی کشت را راهکار اساسی برای اصلاح مصرف آب در بخش کشاورزی دانست و یادآورشد: ایجاد مجتمع های گلخانه ای در استان در جهت تولید محصولات کشاورزی با کیفیت و رقابت پذیر، تنها با مشارکت بخش خصوصی امکان پذیر است.

معاون اقتصادی استاندار  بر لزوم برنامه ریزی برای توسعه شهرک های گلخانه ای تاکید کرد و افزود: یکی از نیازهای اصلی و مهم برای راه اندازی و توسعه مجتمع ها، تامین آب است که به دلیل محدودیت های منابع آب باید برنامه ریزی لازم در این زمینه صورت گیرد.
 
در  این جلسه که مدیران بانکهای عامل و دستگاه های اجرایی استان حضور داشتند، مشکلات چند مجتمع گلخانه ای بررسی و تصمیمات لازم برای آنها اتخاذ شد.

کد مطلب 4141876

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها