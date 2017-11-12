به گزارش خبرنگار مهر، بهروز جنت پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه برنامه اطلاع‌رسانی با ایجاد یک راهنما بر روی محصولات برای مصرف کننده انجام شد، گفت: دانشگاه علوم پزشکی همدان به عنوان یکی از قطب‌های اصلی، بار مسئولیت دبیر خانه برچسب‌گذاری نشانگرهای رنگی تغذیه‌ای را بر عهده گرفت و وظیفه هماهنگی برنامه‌ها، ارسال برنامه‌ها به استان‌ها، پایش عملکردها، گرفتن بازخورد، جمع‌بندی و مرتب کردن اطلاعات، رفع نواقص، جمع‌آوری داده‌ها و مدون کردن آنها برای اصلاح این فرآیند رو به جلو را انجام داد.

جنت اظهار داشت: ایران در جامعه جهانی به عنوان یک پدیده شناخته شده و به گفته بازرسان Who ایران در این حوزه پیشرفت چشمگیری داشته است.

وی کم بودن آموزش عمومی در سطح کلان را یکی از کوتاهی‌ها در این حوزه برشمرد و افزود: به اندازه‌ای این کار سریع انجام می‌شود که نمی‌توان حوزه خاصی را مسئول این کوتاهی دانست، ولی حقیقت امر این است که اطلاع‌رسانی و آموزش باید بیش از پیش انجام شود تا مردم مفهوم این نشانگرها را بدانند.

مدیر کل فرآورده‌های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، به لزوم حضور و کمک رسانه‌های جمعی در این فرهنگ‌سازی اشاره کرد و گفت: رسانه‌ها به عنوان یکی از بازوهایی وزارت بهداشت در تحقق سلامت عموم جامعه می‌توانند نقش موثری داشته باشند.

جنت اظهار داشت: رسانه ها در حوزه سلامت می‌توانند بخشی از بار این مسئولیت را برای کمک به وزارت بهداشت به عهده بگیرند و با اطلاع‌رسانی به موقع و مناسب زمینه انتخاب آگاهانه مردم را فراهم کنند.