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۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۱۸:۲۴

مدیر کل فنی و حرفه ای گلستان:

مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای گلستان آماده بازدید علاقه مندان است

مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای گلستان آماده بازدید علاقه مندان است

گرگان - مدیر کل فنی و حرفه ای استان گلستان گفت: تمام مرکز آموزشی فنی و حرفه ای در شهرستان های استان گلستان از ۲۰ الی ۲۵ آبان به صورت رایگان آماده بازدید علاقه مندان به مهارت آموزی است.

سید علیرضا حسینی طلب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همه ساله «بازدید همگانی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای» همزمان با سراسر کشوری در استان برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه این برنامه فعالیت خود را از ۲۰ آبان آغاز کرده و تا ۲۵ ادامه دارد، افزود: تمامی مراکز آموزشی سراسر استان آماده بازدید علاقه مندان به مهارت و حرفه آموزی هستند.

مدیر کل فنی و حرفه ای گلستان بازدید همگانی از تمام مرکز آموزش فنی و حرفه ای ثابت و دولتی را یک فرصت دانست و گفت: این بازدید ها فرصتی مغتنم در راستای ارتقای ارتباط با مخاطبان سازمان اعم از دانش آموزان، کارجویان، دانشجویان، فارغ التحصیلان دانشگاهی، اتحادیه های اصناف، صنایع و ... را فراهم می سازد.

وی تصریح کرد: ترویج و نهادینه کردن فرهنگ مهارت آموزی در کشور از ابزار کلیدی و زیرساختی تحقق سیاست ها و برنامه های اشتغال و اقتصاد مقاومتی به شمار می رود.

کد مطلب 4141880

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