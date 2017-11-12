سید علیرضا حسینی طلب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همه ساله «بازدید همگانی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای» همزمان با سراسر کشوری در استان برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه این برنامه فعالیت خود را از ۲۰ آبان آغاز کرده و تا ۲۵ ادامه دارد، افزود: تمامی مراکز آموزشی سراسر استان آماده بازدید علاقه مندان به مهارت و حرفه آموزی هستند.

مدیر کل فنی و حرفه ای گلستان بازدید همگانی از تمام مرکز آموزش فنی و حرفه ای ثابت و دولتی را یک فرصت دانست و گفت: این بازدید ها فرصتی مغتنم در راستای ارتقای ارتباط با مخاطبان سازمان اعم از دانش آموزان، کارجویان، دانشجویان، فارغ التحصیلان دانشگاهی، اتحادیه های اصناف، صنایع و ... را فراهم می سازد.

وی تصریح کرد: ترویج و نهادینه کردن فرهنگ مهارت آموزی در کشور از ابزار کلیدی و زیرساختی تحقق سیاست ها و برنامه های اشتغال و اقتصاد مقاومتی به شمار می رود.