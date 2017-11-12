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۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۱۳:۴۷

تیم ملی اسکی روی آب ایران در رده سوم آسیا ایستاد

تیم ملی اسکی روی آب ایران در رده سوم آسیا ایستاد

تیم ملی اسکی روی آب ایران با کسب عنوان سوم به کار خود در رقابت های قهرمانی آسیا پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی، تیم ملی اسکی روی آب (کیبل اسکی) در پایان مسابقات قهرمانی آسیا که در تایوان برگزار شد با کسب یک مدال طلا، یک نقره و ۲ برنز برای اولین بار در تاریخ به عنوان سومی قاره کهن دست یافت.

در جریان این رقابت ها که در شهر کائوجونگ تایوان برگزار شد امروز تیم ایران ۲ مدال برنز توسط حمیدرضا سلیم در گروه سنی بالای ۳۰ سال و امیر علی بنده نژاد در گروه سنی زیر ۱۹ سال مردان دیگر کسب کرد و مجموع مدال های خود را به ۴ مدال رساند. امروز همچنین علیرضا اعظمی در گروه سنی بالای ۳۰ سال و حمیدرضا خودسیانی در گروه آزاد مردان در جایگاه چهارم قرار گرفتند. 

روز گذشته هم در رده سنی بالای ۳۰ سال بانوان یک مدال طلا توسط ریحانه تقدیسی و یک مدال نقره توسط الناز گوهری کسب شد. 

در این مسابقات تایوان به عنوان نخست دست یافت و ژاپن در ردیف دوم تیمی قرارگرفت. 

کد مطلب 4141886
زینب حاجی حسینی

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