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۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۱۷:۱۱

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان:

کیفیت آب شرب روستایی استان زنجان بسیار خوب است

کیفیت آب شرب روستایی استان زنجان بسیار خوب است

زنجان- مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان گفت: کیفیت آب شرب روستایی استان زنجان بسیار خوب است و با برنامه های اجرا شده کیفیت آن بهتر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا کابلی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به اینکه استان زنجان بیش از ۹۰۵ روستا دارد، افزود: بیش از ۹۰ هزار مشترک روستایی تحت پوشش آب و فاضلاب روستایی استان زنجان هستند و بیش از ۷۹ درصد از جمعیت روستایی استان زنجان از شبکه آب شرب این شرکت استفاده می کنند.

وی اظهار کرد: رفع مشکلات آب‌شرب روستاهای استان با مشارکت خود روستاییان با سرعت بیشتری انجام  می گیرد و  برای رفع مشکلات مربوط به آب شرب روستاییان باید همه مسئولان همت کنند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان به مشارکت مردم در خصوص آبرسانی به روستاها اشاره کرد و یاد آورشد: باید مردم به کارهای مشارکتی تشویق شوند تا مشکل آب روستایی در روستاهایی که مشکل دارند حل شود.

کابلی تاکید کرد: مشکلات پیش روی شرکت آب و فاضلاب روستایی کمبود و نبود اعتبار  است و با مشارکت اهالی در امر آبرسانی، پروژه های آبرسانی سرعت بالایی می گیرد و مشکل روستاییان در این زمینه به سرعت رفع می شود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان تصریح کرد: نمایندگان مجلس در جذب اعتبارات تاثیر گذار هستند و در راستای پروژه ها و بهره مندی از آب شرب تعامل با دستگاههای اجرایی باید تقویت شود.

کابلی افزود: با اجرای ارتقای کیفیت آب شرب روستایی رضایتمندی مردم از خدمات شرکت آب و فاضلاب روستایی استان افزایش یافته است  و این شرکت برای تامین آب شرب باکیفیت روستاهای استان تاکنون عملکرد خوبی داشته است.

وی یاد آورشد: کیفیت آب شرب روستایی استان زنجان بسیار خوب است و با برنامه های اجرا شده کیفیت آب شرب بیشتر می شود.

کد مطلب 4141887

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