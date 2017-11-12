به گزارش خبرنگار مهر، رضا کابلی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به اینکه استان زنجان بیش از ۹۰۵ روستا دارد، افزود: بیش از ۹۰ هزار مشترک روستایی تحت پوشش آب و فاضلاب روستایی استان زنجان هستند و بیش از ۷۹ درصد از جمعیت روستایی استان زنجان از شبکه آب شرب این شرکت استفاده می کنند.

وی اظهار کرد: رفع مشکلات آب‌شرب روستاهای استان با مشارکت خود روستاییان با سرعت بیشتری انجام می گیرد و برای رفع مشکلات مربوط به آب شرب روستاییان باید همه مسئولان همت کنند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان به مشارکت مردم در خصوص آبرسانی به روستاها اشاره کرد و یاد آورشد: باید مردم به کارهای مشارکتی تشویق شوند تا مشکل آب روستایی در روستاهایی که مشکل دارند حل شود.

کابلی تاکید کرد: مشکلات پیش روی شرکت آب و فاضلاب روستایی کمبود و نبود اعتبار است و با مشارکت اهالی در امر آبرسانی، پروژه های آبرسانی سرعت بالایی می گیرد و مشکل روستاییان در این زمینه به سرعت رفع می شود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان تصریح کرد: نمایندگان مجلس در جذب اعتبارات تاثیر گذار هستند و در راستای پروژه ها و بهره مندی از آب شرب تعامل با دستگاههای اجرایی باید تقویت شود.

کابلی افزود: با اجرای ارتقای کیفیت آب شرب روستایی رضایتمندی مردم از خدمات شرکت آب و فاضلاب روستایی استان افزایش یافته است و این شرکت برای تامین آب شرب باکیفیت روستاهای استان تاکنون عملکرد خوبی داشته است.

وی یاد آورشد: کیفیت آب شرب روستایی استان زنجان بسیار خوب است و با برنامه های اجرا شده کیفیت آب شرب بیشتر می شود.