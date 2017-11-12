شهردار جدید تبریز مصمم به امیدآفرینی/عدالت شهری از اولویت هاست

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: دوازدهمین جلسه علنی شورای پنجم شهر تبریز امروز در حالی برگزار شد که حضور ایرج شهین باهر عضو سابق این شورا و شهردار جدید تبریز از نکات جالب توجه آن بود چرا که وی پس از ماه ها کش و قوس اعضای شورای شهر بر سر انتخاب کلیددار تبریز به این سمت رسید و البته ابلاغ حکم وی برای تصدی این پست نیز خالی از حواشی نبود.

علاوه بر این سومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز دیگر مهمانان شورانشینان بودند که از میان آنها علی آجودان زاده و محرم محمدزاده به علت حضور در کربلای معلی در جلسه امروز این شورا حضور نداشتند.

امیدواریم شهردار تبریز چهار سال بعد کارنامه ای موفق داشته باشد

شکور اکبرنژاد رئیس شورای اسلامی شهر تبریز در جلسه امروز این شورا با اشاره به شهادت شهید مدافع حرم شهید وحید فرهنگی و فوت یکی از پاکبانان شهرداری در سانحه تصادف اظهار داشت: امیدوارم شهردار تبریز دستور اقدامات لازم درباره رسیدگی به این مسئله و خصوص در بحث هبه را مبذول دارد.

وی در همین راستا با تکیه بر روز بزرگداشت علامه محمدحسین طباطبایی اندیشمند و مفسر قرآن و گرامیداشت یاد شهدا و ایثارگران عملیات سوسنگرد، ادامه داد: اولین حضور ایرج شهین باهر به عنوان شهردار در جلسه امروز شورا را گرامی می داریم و امیدواریم چهار سال بعد شاهد کارنامه ای موفق از ایشان باشیم.

مصمم هستیم از اهداف و برنامه های امیدوار کننده سخن گوییم

شهردار جدید تبریز نیز در این جلسه با بیان اینکه جای خوشحالی دارد که امروز به عنوان خدمت گذار مردم و نفر چهاردهم شورا اینجا حضور دارم، اظهار داشت: امیدوارم لایق اعتماد اعضای شورا باشم و با تمام توان برنامه ریزی های خودمان را پیاده سازیم.

وی با بیان اینکه قصد داشته در اولین جلسه موضوعاتی چون وضعیت مالی و بدهی های شهرداری را در صحن شورا ارائه‌ دهم، ادامه داد: اما با نظر به درخواست رئیس شورا مصمم هستیم از اهداف و برنامه های امیدوار کننده سخن گوییم و توجه به مباحث مهمی چون رعایت عدالت شهری و توزیع متوازن خدمات شهرداری را در اولویت کاری خود قرار دهیم.

تمام امکانات شهرداری باید برای جلب اعتماد و رضایت مردمی استفاده کنیم

شهردار منتخب تبریز با بیان اینکه باید تلاش کنیم اعتماد مردم را جلب کنیم و تمام امکانات شهرداری در راستای جلب اعتماد و رضایت مردمی استفاده کنیم، تصریح کرد: بر آن هستیم در بحث های درون سازمانی که بیشتر مرتبط با درآمدهای پایدار است و متأسفانه بر اساس بررسی های انجام شده، عکس این موضوع مشاهده شده و چنین برداشت می شود زیربنای این کار در تبریز شکل نگرفته و ممیزی کامل تهیه نشده است، ساماندهی در این زمینه را مد نظر قرار دهیم.

وی از وجود هزار و ۵۰۰ پرونده ماده صد بلاتکلیف در شهرداری خبر داد و افزود: مدیریت هزینه یکی از پارامترهای درآمدزایی است و ما می توانیم با توجه به این مدیریت در راستای اجرای سیاست های مورد تأکید مقام معظم رهبری است، گام برداریم.

شفافیت در مرکز شهرداری از مهم ترین برنامه های شهردار جدید

شهین باهر در ادامه با تبیین برنامه های جدید این مجموعه، ایجاد شفافیت در مرکز شهرداری را از مهم ترین برنامه های جدید برشمرد و گفت: فساد و مشکلات حاکم بر بخش ماده صد بسیار مشکل ساز است و باید این مشکل را برطرف سازیم و دخالت افراد در پروژه ها را به حداقل برسانیم.

وی در تبیین دیگر برنامه های خود ادامه داد: ساماندهی تراکم فروشی، هوشمندسازی کلیه خدمات شهری، بحث ساماندهی بافت های فرسوده و حاشیه نشینی قابل بررسی در سه لایه، پرداختن به مسائل مشهود در مسیر گشایی و خدمات شهری، بهره وری نیروی انسانی،

شهردار تبریز با اشاره به اینکه ایجاد دو منطقه حریم از جمله برنامه های پیش بینی و تنظیم شده برای مجموعه شهرداری است و این مجموعه به جد در بخش های فرهنگی ورود نیافته، ابراز داشت: برنامه ریزی برای نیروسازی و مدیر سازی از دیگر برنامه های ماست و افزون بر اینها مصمم هستیم تا وظایف شهرداری در رویداد ۲۰۱۸ اجرایی شود، هر چند که این مجموعه مجری و اجرا کننده نیست، اما قصد داریم همراه و همکار ارگان های مسؤول فعالیت کنیم.

کف سازی حیاط بازار تبریز تا آغاز رویداد ۲۰۱۸ انجام می شود

وی سطح توقعات از شهرداری را بالا دانست و گفت: باید نهایت تلاش خود را برای رضایت شهروندان بکنیم و در همین راستا پروژه میدان آذربایجان در ماه های آتی افتتاح می شود و مصمم هستیم بازسازی و پاک سازی بدنه ها و جداره های اصلی شهر و کف سازی حیاط بازار تبریز را تا آغاز رویداد ۲۰۱۸ انجام دهیم و ربع رشیدی، دو کمال و خلعت پوشان را ساماندهی کنیم.

شهین باهر با تاکید بر اینکه باید فضای تازه ای را برای گردشگری و بازدید کنندگان شهر فراهم کنیم، اظهار داشت: مترو به عنوان یکی از اساسی ترین پروژه مطرح در تبریز است و خط یک آن قرار است تا پایان سال ۹۷ به پایان رسد.

شهردار تبریز با پیشنهاد راه اندازی پارک بزرگ و تکمیل پارک عباس میرزا و نیز راه اندازی شهرک سلامت برای ساماندهی وضعیت ترافیکی خاطر نشان کرد: برای ساماندهی میدان ساعت و ثبت احوال که با جداره ایجاد شده و نیازمند نوسازی، بازسازی است، باید به تملک شهرداری در آید و از آن به عنوان ساختمان شورا استفاده شود.

نکته نظرات شورا نشینان در مورد ابعاد مختلف وضعیت بهداشتی تبریز

عبداله تقی پور؛ عضو شورای شهر تبریز نیز در این جلسه با بیان اینکه تصور می کردم فلسفه حضور صومی در جلسه شورا طرح و پیگیری مشکلات بهداشتی و درمانی شهر تبریز است، اظهار داشت: وضعیت اسفناک بهداشت در تبریز و بروز سونامی سرطان در این شهر، عدم حضور به موقع اورژانس در زمان وقوع سوانح باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

شهرام دبیری دیگر عضو این شورا با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی تبریز تمامی اقدامات لازم در این راستا انجام داده است، ابراز داشت: این دانشگاه حتی از وزارت خانه نیز کمک گرفته است، اما برای تکمیل این مرکز نیازمند کمک است و ما قصد کمک نقدی نداشتیم و راه اندازی آن برای برطرف سازی مشکلات متعدد بیماران پیوندی و کمک به آنان ضرورت دارد.

محمد باقر بهشتی دیگر عضو این شورا نیز با بیان اینکه حضور ذی نفع در دفاع از لایحه در جلسه شورا اشکال قانونی دارد، گفت: این اشکال به هیئت رئیسه بر می گردد زیرا متولی اصلی بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی است و ایجاد سارمان های موازی با آن صحیح نیست، همان گونه که ایجاد خانه های سلامت توسط شهرداری و یا راه اندازی کلینیک سلامت توسط جهاد کشاورزی موازی کاری است و نیازمند بررسی است.