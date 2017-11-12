به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ انگلیسی، با افزایش قیمت‌ نفت، غول‌های صنعت نفت به سوی منابع غنی دست‌نخورده مکزیک در آب‌های عمیق، هجوم می‌آورند.

تمام شرکت‌های معروف دنیای نفت به رهبری اکسون موبایل و رویال داچ شل، که از نظر ارزش بازار ۲ شرکت برتر حفاری جهان هستند، برای شرکت در مناقصه انرژی آب‌های عمیق مکزیک در ۳۱ ژانویه، صف کشیده‌اند. توجه بین‌المللی به این حوزه، شورون از آمریکا، بی‌پی از انگلیس، استات‌اویل از نروژ، توتال فرانسه، بی‌اچ‌پی بیلیتون از استرالیا، لوک‌اویل روسیه و کنوک چین و دیگر شرکت‌ها را به این منطقه جلب کرده است.

مکزیک اعلام کرده است که در کل ۲۵ پیشنهاد قیمت برای ۲۹ میدان نفتی دریایی در خلیج جنوبی مکزیک، ثبت شده است. این تعجب‌برانگیز نیست، این مناطق برای آنهایی که فرصت‌طلب باشند در دسترس است. طبق اعلام وزارت انرژی مکزیک تخمین زده می‌شود این مناطق دست نخورده در آب‌های عمیق که دربرگیرنده ۷۶ درصد از منابع آینده مکزیک هستند، تا ۴.۲ میلیارد بشکه نفت خام در خود داشته باشند.

در اولین مناقصه آب‌های عمیق این کشور که سال گذشته برگزار شد، قرارداد ۸ مورد از ۱۰ حوزه به مناقصه گذاشته شده توسط غول‌های نفتی بین‌المللی برنده شد. برای مناقصه ۳۱ ژانویه شرایط در سطح بسیار بالاتری است چراکه تعداد حوزه‌هایی که به مناقصه گذاشته شده‌اند ۳ برابر مناقصه سال گذشته است.

این در زمانی اتفاق می‌افتد که اخیرا ۲ حوزه با ظرفیت بیش از ۱ میلیارد بشکه‌ای هم در تابستان امسال در آب‌های کم عمق مکزیک کشف شد. همچنین قیمت‌های نفت هم درحال افزایش است. قیمت نفت برنت، بنچ‌مارک جهانی قیمت نفت از ۴۴.۴۳ دلار برای هر بشکه در نوامبر ۲۰۱۶ به ۶۳.۹۳ دلار برای هر بشکه در روزهای اخیر رسید که جهشی ۴۴ درصدی است.