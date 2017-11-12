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۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۱۴:۱۴

معاون فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران:

۴۰ نقطه مازندران میزبان نمایشگاه‌های کتاب است

۴۰ نقطه مازندران میزبان نمایشگاه‌های کتاب است

ساری- معاون فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از برپایی نمایشگاه کتاب در ۴۰ نقطه استان مازندران خبر داد.

عباس زارع در گفتگو با خبرنگار مهر شعار بیست وپنجمین دوره هفته کتاب را «آینده روشن با خانواده کتابخوان» عنوان کرد و افزود: این هفته از شنبه ۲۰ آبان با تجدید میثاق با آرمان های امام(ره) آغاز شد .

معاون فرهنگی اداره ارشاد مازندران با بیان اینکه کتاب در عصر گسترش رسانه‌های الکترونیکی و سایر وسایل ارتباط جمعی همچنان به‌عنوان یک رسانه پایا و ماندگار مطرح و نقش آن در توسعه فرهنگی کشورها امری پذیرفته شده و اجتناب‌ناپذیر است، افزود: کتاب به‌عنوان یک کالای فرهنگی همواره موجب رخدادهای فرهنگی عظیم در سطح ملی و بین‌المللی شده است.

وی برگزاری هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران را به‌عنوان فراگیرترین رویداد فرهنگی کشور دانست و افزود: این رویداد نمایانگر به منصه ظهور گذاشتن مشارکت وسیع مردمی در رشد و توسعه همه جانبه کشور از طریق ترویج فرهنگ کتابخوانی است.

معاون فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با بیان اینکه به مناسب بیست و پنجمین دوره هفته کتاب در ۴۰ نقطه از استان مازندران نمایشگاه کتاب برگزار می‌شود، گفت: همچنین، در این ایام، بیش از ۳۰ ویژه برنامه از تاریخ ۲۰ لغایت ۲۶ با همکاری اعضاء ستاد برگزار می‌شود.

وی از جمله برنامه‌ها در هفته کتاب به رونمایی ازتازه‌های نشر و فرهنگ بومی استان، اختتامیه جشنواره جام باشگاه کتاب و کتابخوانی کودک و نوجوان در شهرهای ساری و بابل (مورخ ۲۲/۸/۹۶ بابل – ۲۵/۸/۹۶ ساری ) اشاره کرد و افزود: این برنامه در شهرستان بابل با حضور نویسنده  برترکشوری کتاب کودک و نوجوان، طیبه شامانی انجام خواهد شد.

زارع از دیگر برنامه‌های این ایام به تقدیر و تجلیل از کتابخوان برتر، تسهیل گر یا مربی برتر و باشگاه برتر، جشنواره مطبوعات با معرفی آثارمجموعه "شهر قچ قچ و دم گربه‌ها"، برگزاری جلسات نقد و بررسی کتاب با همکاری حوزه هنری و اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان، برپایی ایستگاه نقاشی برای کودکان در نمایشگاه با همکاری اداره‌کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، عضویت رایگان در هفته کتاب از سوی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی سراسر استان، نواختن زنگ مطالعه با همکاری آموزش و پرورش، برگزاری مسابقات کتابخوانی با همکاری اعضاء ستاد، برپایی کارگاه آموزشی برای نویسندگان و ناشران با همکاری نمایندگی مرکز اسناد و کتابخانه ملی، اهداء کتاب به اقشارمختلف، نهادها و.. اشاره کرد.

وی با بیان اینکه هر روز در این هفته با عنوان خاصی نام‌گذاری شد، افزود: شنبه باعنوان کتاب ،اهالی قلم و رسانه، یکشنبه با عنوان کتاب، فضای مجازی و جهان دیجیتال، دوشنبه با عنوان کتاب و جامعه دانشگاهی، سه‌شنبه باعنوان کتاب، کودک و نوجوان– خانواده، چهارشنبه با عنوان کتاب، کتابخوانی و کتابدار، پنج شنبه باعنوان کتاب، ناشران، کتابفروشان و اقتصاد مقاومتی و جمعه با عنوان کتاب، حیات طیبه و انقلاب اسلامی نام‌گذاری شده است.

کد مطلب 4141894

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