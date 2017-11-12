عباس زارع در گفتگو با خبرنگار مهر شعار بیست وپنجمین دوره هفته کتاب را «آینده روشن با خانواده کتابخوان» عنوان کرد و افزود: این هفته از شنبه ۲۰ آبان با تجدید میثاق با آرمان های امام(ره) آغاز شد .

معاون فرهنگی اداره ارشاد مازندران با بیان اینکه کتاب در عصر گسترش رسانه‌های الکترونیکی و سایر وسایل ارتباط جمعی همچنان به‌عنوان یک رسانه پایا و ماندگار مطرح و نقش آن در توسعه فرهنگی کشورها امری پذیرفته شده و اجتناب‌ناپذیر است، افزود: کتاب به‌عنوان یک کالای فرهنگی همواره موجب رخدادهای فرهنگی عظیم در سطح ملی و بین‌المللی شده است.

وی برگزاری هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران را به‌عنوان فراگیرترین رویداد فرهنگی کشور دانست و افزود: این رویداد نمایانگر به منصه ظهور گذاشتن مشارکت وسیع مردمی در رشد و توسعه همه جانبه کشور از طریق ترویج فرهنگ کتابخوانی است.

معاون فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با بیان اینکه به مناسب بیست و پنجمین دوره هفته کتاب در ۴۰ نقطه از استان مازندران نمایشگاه کتاب برگزار می‌شود، گفت: همچنین، در این ایام، بیش از ۳۰ ویژه برنامه از تاریخ ۲۰ لغایت ۲۶ با همکاری اعضاء ستاد برگزار می‌شود.

وی از جمله برنامه‌ها در هفته کتاب به رونمایی ازتازه‌های نشر و فرهنگ بومی استان، اختتامیه جشنواره جام باشگاه کتاب و کتابخوانی کودک و نوجوان در شهرهای ساری و بابل (مورخ ۲۲/۸/۹۶ بابل – ۲۵/۸/۹۶ ساری ) اشاره کرد و افزود: این برنامه در شهرستان بابل با حضور نویسنده برترکشوری کتاب کودک و نوجوان، طیبه شامانی انجام خواهد شد.

زارع از دیگر برنامه‌های این ایام به تقدیر و تجلیل از کتابخوان برتر، تسهیل گر یا مربی برتر و باشگاه برتر، جشنواره مطبوعات با معرفی آثارمجموعه "شهر قچ قچ و دم گربه‌ها"، برگزاری جلسات نقد و بررسی کتاب با همکاری حوزه هنری و اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان، برپایی ایستگاه نقاشی برای کودکان در نمایشگاه با همکاری اداره‌کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، عضویت رایگان در هفته کتاب از سوی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی سراسر استان، نواختن زنگ مطالعه با همکاری آموزش و پرورش، برگزاری مسابقات کتابخوانی با همکاری اعضاء ستاد، برپایی کارگاه آموزشی برای نویسندگان و ناشران با همکاری نمایندگی مرکز اسناد و کتابخانه ملی، اهداء کتاب به اقشارمختلف، نهادها و.. اشاره کرد.

وی با بیان اینکه هر روز در این هفته با عنوان خاصی نام‌گذاری شد، افزود: شنبه باعنوان کتاب ،اهالی قلم و رسانه، یکشنبه با عنوان کتاب، فضای مجازی و جهان دیجیتال، دوشنبه با عنوان کتاب و جامعه دانشگاهی، سه‌شنبه باعنوان کتاب، کودک و نوجوان– خانواده، چهارشنبه با عنوان کتاب، کتابخوانی و کتابدار، پنج شنبه باعنوان کتاب، ناشران، کتابفروشان و اقتصاد مقاومتی و جمعه با عنوان کتاب، حیات طیبه و انقلاب اسلامی نام‌گذاری شده است.