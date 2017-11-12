آمریکا به ماموریت جنگی در افغانستان باز می گردد

به گزارش خبرگزاری مهر، فارین پالیسی در گزارشی به نقل از مقامات پنتاگون نوشت که «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا به ارتش این کشور اجازه داده که در کنار نیروهای امنیتی افغانستان عملیات نظامی خود را از سر گرفته و در عملیات زمینی هم شرکت کند.

مقامات پنتاگون همچنین اعلام کردند که بعد از این، صدها نظامی آمریکایی، نیروهای امنیتی افغانستان را در عملیات زمینی کمک خواهند کرد و در تنظیم و هماهنگی حملات هوایی نیز سهم خواهند داشت.

گفته می‌شود که نیروهای جدیدی که قرار است در آغاز سال جدید میلادی به افغانستان اعزام شوند در عملیات‌های زمینی در افغانستان شرکت خواهند کرد.

گفتنی است که در حال حاضر نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان صرفا به آموزش و مشورت دهی نیروهای امنیتی افغانستان می پردازند و به طور مستقیم در جنگ شرکت نمی کنند.

لازم به ذکر است که ترامپ هنگام اعلام استرتژی جدید خود برای افغانستان و کشورهای جنوب آسیا از اعزام نظامیان جدید به افغانستان خبر داد.

چندی پیش نیز ژنرال «جیمز ماتیس» وزیر دفاع آمریکا تأیید کرد که این کشور ۳۰۰۰ نیروی نظامی جدید را به افغانستان اعزام می کند.

ماتیس در گفتگو با خبرنگاران گفت: کمی بیش از ۳۰۰۰ نیروی نظامی [به افغانستان] اعزام خواهد شد.

با احتساب این نیروهای نظامی اضافی، شمار نظامیان آمریکا در خاک افغانستان به بیش از ۱۴۰۰۰ تن می رسد.