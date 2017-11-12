به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی سفید صبح امروز در بازدید از بزرگترین کشتارگاه صنعتی جنوب‌شرق کشور در شهرستان مهریز با اشاره به اینکه امروز بحث ایمنی غذا از مزرعه و دام تا سفره روزانه شهروندان در دنیا و کشور مطرح است، اظهار داشت: کشتارگاه صنعتی به عنوان پل ارتباط این مسیر ضمن اینکه در تضمین سلامت گوشت مصرفی شهر نقش آفرین است، از نظر شرعی نیز مسئولیت های مهمی را در حیطه وظایف خود دارد.

وی افزود: از آنجا که تهیه گوشت قرمز با کیفیت بالا یکی از اهداف مهم سازمان‌های نظارتی است و برای رسیدن به این هدف که عامل مهمی برای سلامتی جامعه محسوب می شود، باید موارد بهداشتی کشتارگاه‌ها با نظارت دائمی کارشناسان انجام شود و مسئولان مرتبط با این موضوع نیز تمام تلاش خود را برای رسیدن به این هدف انجام دهند.

رئیس شورای شهر یزد بیان کرد: در بازدیدی که از نزدیک ازکشتارگاه صنعتی مهریز داشتم، می‌توان گفت که یکی از مجهزترین کشتارگاه‌های کشور در مرکز ایران در مهریز واقع شده که تمام امکانات در جهت سلامتی جامعه و رعایت بهداشت در آن دیده شده و مهمترین مزیت این مجموعه، حضور مستمر مدیریت این کشتارگاه در مجموعه کاری خود و داشتن سابقه کار در این زمینه است که توانسته این مجموعه را در کشور الگویی برای دیگر کشتارگاه‌های کشور قرار دهد.

وی اظهار امیدواری کرد: با توجه به وجود دو کشتارگاه صنعتی در استان یزد، بتوانیم با تعامل و همکاری متقابل حداکثر استفاده را از تمام ظرفیت‌های این دو کشتارگاه انجام دهیم و خدماتی بهتر در زمینه عرضه گوشت سالم و بهداشتی برای مردم استان صورت گیرد.

سفید، تعامل و همکاری بین دو کشتارگاه صنعتی استان یزد را از مهمترین اهداف شورای شهر یزد اعلام کرد.

سید حسین آزادی، عضو شورای شهر یزد نیز در این بازدید با اشاره به حساسیت ویژه خدمات کشتارگاهی اظهار داشت: نقش مدیریت کشتارگاه صنعتی مهریز در سلامت جامعه و تامین امنیت غذایی شهروندان، ارزشمند بوده و باید با مجموعه هایی که برای سلامت مردم ارزش و اهمیت قائل هستند، همکاری شود.

وی با تقدیر از عوامل اجرایی کشتارگاه صنعتی مهریز بیان کرد: نوع خدمت و فعالیت در محیط کشتارگاه، با توجه به شرایط خاص بهداشتی و روانی حاکم بر آن، بسیار دشوار بوده و تلاش کارگران، مدیران و ناظران آن قابل تقدیر است.

مهدی ناصر بافقی، مدیر کشتارگاه صنعتی مهریز نیز در این بازدید اظهار داشت: کشتارگاه صنعتی مهریز با وسعتی بالغ بر ۷.۵ هکتار و ۲۴ هزار مترمربع زیربنا در سه طبقه با دارا بودن ۶ خط تولید که دو مورد آن مربوط به دام سنگین شامل گاو و شتر و شترمرغ است، بنا شده و هم‌اکنون برای بیش از ۱۸۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است.

وی ضمن اظهار تمایل برای همکاری با کشتارگاه صنعتی شهرداری یزد گفت: خوشبختانه فعالیتهای مکانیزه در این مرکز در بخش های مختلف زیرساختها و تجهیزات، با توجه به مدرن بودن باز هم روز به روز در حال تقویت است و این روند در مراحل عرضه نیز با همکاری مسئولان مرتبط می تواند با اجرای تمهیدات لازم، عرضه سنتی گوشت شقه را به سمت بسته بندی های شکیل، مطمئن و اصولی هدایت کند.