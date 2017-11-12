گفتگوی زنده حریری؛ «شوی تبلیغاتی» ریاض برای فرار از اتهام بازداشت

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ رامین حسین آبادیان: طبق اعلام قبلی قرار است امشب «سعد الحریری» نخست وزیر مستعفی لبنان درباره تحولات اخیر این کشور سخن بگوید. بر همین اساس، قرار است در ساعت ۲۱:۳۰ به وقت محلی (۲۳:۰۰) به وقت تهران گفتگوی زنده الحریری با المستقبل پخش شود. رسانه های لبنانی اعلام کردند که این گفتگوی زنده از طریق دیگر شبکه ها نیز پخش خواهد شد. اما اکنون این سؤال اذهان عمومی را به خود مشغول کرده که چه اتفاقی رخ داده است که پس از گذشت قریب به ۱۰ روز از استعفای حریری، شرایط ابهام آلود ارائه این استعفا در عربستان و ممانعت ریاض از ظاهر شدن وی در رسانه ها، به یکباره تدارک یک گفتگوی زنده برای حریری دیده می شود؟

سخنرانی روز جمعه گذشته «سید حسن نصرالله» تمامی معادلات را برهم زد و موجب شد تا نقشه های ازپیش طراحی‌شده ریاض دچار خدشه شود واقعیت مسأله این است که سعودی ها در طول حدود ۱۰ روز گذشته تلاش کردند تا گمانه زنی های رسانه های داخلی لبنان و همچنین رسانه های بین المللی پیرامون بازداشت حریری و قرار دادن وی تحت اقامت اجباری را مسکوت گذاشته و هیچ واکنشی به اخبار و گزارش های آنها در این زمینه نشان ندهند. مقامات ریاض بی اعتنا به گزارش های منتشر شده که عمدتا جزئیات بازداشت حریری نیز در آنها آمده است، به مسیر خود ادامه دادند تا اینکه سخنرانی روز جمعه گذشته «سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب الله لبنان تمامی معادلات را برهم زد و موجب شد تا نقشه های ازپیش طراحی‌شده ریاض دچار خدشه شود.

سید حسن نصرالله در سخنرانی روز جمعه گذشته صراحتا بر گزارش ها و اخبار منتشر شده در رسانه های داخلی لبنان و همچنین رسانه های بین المللی درباره سعد الحریری صحه گذاشته و تأکید کرد که نخست وزیر مستعفی لبنان توسط مقامات سعودی بازداشت شده و در اقامت اجباری به سر می برد. دبیرکل حزب الله لبنان همچنین تصریح کرد که به دلیل استعفای تحت الإجبار حریری از پست خود، لبنان این استعفا را قانونی نمی داند و بدین ترتیب حریری همچنان نخست وزیر لبنان محسوب می شود.

از همین روی، پس از آنکه مسأله بازداشت سعد الحریری نه توسط رسانه ها و شبکه های ارتباط جمعی که در سطوح عالی و توسط یکی از شخصیت های عالیرتبه و پرنفوذ همچون سید حسن ریاض برای تحت الشعاع قرار دادن سخنان سید حسن نصرالله پیرامون بازداشت حریری، تدارک اجرای یک «شوی تبلیغاتی» را دیده تا از فشارها و اتهامات مربوط به بازداشت حریری رهایی یابد نصرالله مطرح شد، مقامات ریاض چاره ای جز انجام اقدامی برای رفع اتهام مطرح شده در برابر افکار عمومی لبنان و منطقه، در مقابل خود ندیدند. بدین ترتیب، آنها به زعم خود برای تحت الشعاع قرار دادن سخنان سید حسن نصرالله پیرامون بازداشت حریری، تدارک اجرای یک «شوی تبلیغاتی» را دیده اند تا از این رهگذر، از فشارهای موجود در این زمینه و اتهاماتی که در سطوح عالی علیه آنها مطرح شده است، رهایی یابند.

شوی تبلیغاتی که مقامات سعودی تدارک آن را دیده اند و برای آن برنامه ریزی کرده اند، قرار است امشب ساعت ۲۳ به وقت تهران، در شکل و قالب گفتگوی زنده «سعد الحریری» با شبکه المستقبل اجرا شود. مقامات عربستان گمان می کنند که با پخش این گفتگوی زنده می توانند افکار عمومی را نسبت به عدم بازداشت حریری در این کشور اقناع کنند. لذا به نظر می رسد که سعودیها درست با همان منطق کودکانه و کوته نظرانه که حریری را تحت بازداشت درآوردند، امروز نیز با منطقی مشابه و ابلهانه به فکر رفع این اتهام از خود افتاده اند!

اکنون عربستان سعودی باید در مجامع بین المللی پاسخگو باشد که چگونه برخلاف تمامی پروتوکول‌‍های بین المللی، دیپلمات عالیرتبه یک کشور عضو سازمان ملل متحد را ربوده و او را تحت بازداشت قرار داده است؟ اکنون باید این سؤال را از سعودیها پرسید که کدام یک از ابعاد پخش گفتگوی زنده تلویزیونی می تواند رفع کننده اتهام بازداشت حریری باشد؟! مگر نمی شود شخصی را بازداشت کرد و سپس با اعمال فشار و تهدید علیه وی، او را وادار به حضور در یک گفتگوی زنده و اعلام مواضع دیکته شده کرد؟! برهمین اساس، تا زمان صدور مجوز ورود حریری به کشور خود لبنان و روشن شدن ابعاد مختلف مسأله استعفای وی، اتهام بازداشت حریری به هیچ وجه از دوش مقامات سعودی ساقط نمی شود.

اکنون مقامات عربستان سعودی باید در پیشگاه مجامع بین المللی و سازمان ملل متحد پاسخگو باشند که چگونه برخلاف تمامی پروتوکول های معمول و مرسوم بین المللی، دیپلمات عالیرتبه یک کشور عضو سازمان ملل متحد را ربوده و او را تحت بازداشت قرار داده اند؟! بدون شک تداوم این روند توسط شاهزادگان ناپخته سعودی و در رأس آنها محمد بن سلمان سرانجام خوشی برای ریاض نخواهد داشت؛ کما اینکه درحال حاضر نیز تداوم بازداشت حریری و یا آزادی وی هیچکدام نمی تواند به نفع سعودیها تمام شود.