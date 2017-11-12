۱۲۰۰ دختر فراری از خدمات بهزیستی استفاده کردند

به گزارش خبرنگار مهر، فریبا درخشان نیا ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح مرکز آموزشی و حمایتی کودک و کار در استان زنجان در جمع خبرنگاران، افزود: کار در بهزیستی سخت است و فعالیت در این مجموعه نیاز به عشق، علاقه و ایثار دارد.

وی با بیان اینکه ۹۰ درصد از کودکان کار در کشور دارای خانواده هستند، گفت: در این راستا ۴۸ مرکز آموزش کودک و خانواده در سطح کشور راه اندازی شده است.

مدیرکل دفتر آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی کشور تصریح کرد: به منظور به حداقل رساندن آسیب های اجتماعی در جامعه اعتبارات خوبی تخصیص یافته و بسته های حمایتی پیش بینی شده است.

درخشان نیا از وجود ۳ تا ۷ میلیون کودک کار در کشور خبر داد و گفت: در این میان ۹ هزار و ۲۰۰ کودک خیابانی شناسایی شده و از خدمات بهزیستی استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه سازمان بهزیستی ۱۶۰ فعالیت تخصصی به جامعه هدف خود ارائه می دهد، افزود: افرادی که وظیفه سرپرستی و مراقبت از کودکان را بر عهده دارند در قبال بروز معضلات مسئول هستند و باید از آموزش‌های لازم برای مقابله با کودک‌آزاری بهره برد.

مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی کشور ابراز کرد: اختلال شخصیت و بیماری‌های روانی باعث بروز کودک‌آزاری و آزار جنسی می شود و اقدامات پیشگیرانه بهترین راهکار برای مقابله با این معضل است.

درخشان نیا افزود : طی سال گذشته هزار و ۲۰۰ دختر فراری از خدمات بهزیستی در خانه های سلامت استفاده کرده و هزار و ۶۰۰ زن که به خشونت دچار شده بودند به سازمان مراجعه کرده اند.