اعتبارات دولتی شهر رفسنجان مناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علیار اسکندری نسب ظهر یکشنبه در آیین تودیع و معارفه شهردار رفسنجان اظهار داشت: شهر رفسنجان مظلوم ترین شهر استان کرمان و در بین برخی شهرهای بزرگ کشور است و آن چیزی که شان و منزلت این شهر بوده و از بیرون به آن نگاه می کردیم، نیست.

وی افزود: زحمات بسیار زیادی در طول دوران انقلاب و پس از آن در این شهر کشیده شده ولی به وسعت جمعیت و وضعیت شهر، آنطور که باید این شهر آباد نیست.

وی تصریح کرد: اعتبارات دولتی شهر رفسنجان با جمعیتی بالغ بر ۱۶۰ هزار نفر، به خاطر برخی شاخصهای توسعه یافتگی چندان زیاد نبوده و حتی می توان گفت که اصلا خوب نیست و شهردار رفسنجان باید با همت و تلاش خود و همکاران خود و شورای شهر، کاری کنند که رفسنجان در سطح کشور نمونه باشد.

سرپرست فرمانداری رفسنجان تصریح کرد: شهر رفسنجان شهر بزرگانی چون آیت الله هاشمی رفسنجانی، آیت الله عباس پورمحمدی، آیت الله هاشمیان و هزار شهید و سردار شهید است.

اسکندری نسب در پایان از زحمات ۱۰ ساله پورمحمدی در مسئولیت شهرداری و همچنین از زحمات مختاری در دوره سرپرستی شهرداری رفسنجان تشکر و سپاسگزاری کرد.