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۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۱۴:۲۸

سرپرست فرمانداری رفسنجان:

اعتبارات دولتی شهر رفسنجان مناسب نیست

اعتبارات دولتی شهر رفسنجان مناسب نیست

رفسنجان - سرپرست فرمانداری رفسنجان گفت: اعتبارات دولتی شهر رفسنجان با جمعیتی بالغ بر ۱۶۰ هزار نفر با توجه به برخی شاخصهای توسعه یافتگی اصلا خوب نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، علیار اسکندری نسب ظهر یکشنبه در آیین تودیع و معارفه شهردار رفسنجان اظهار داشت: شهر رفسنجان مظلوم ترین شهر استان کرمان و در بین برخی شهرهای بزرگ کشور است و آن چیزی که شان و منزلت این شهر بوده و از بیرون به آن نگاه می کردیم، نیست.

وی افزود: زحمات بسیار زیادی در طول دوران انقلاب و پس از آن در این شهر کشیده شده ولی به وسعت جمعیت و وضعیت شهر، آنطور که باید این شهر آباد نیست.

وی تصریح کرد: اعتبارات دولتی شهر رفسنجان با جمعیتی بالغ بر ۱۶۰ هزار نفر، به خاطر برخی شاخصهای توسعه یافتگی چندان زیاد نبوده و حتی می توان گفت که اصلا خوب نیست و شهردار رفسنجان باید با همت و تلاش خود و همکاران خود و شورای شهر، کاری کنند که رفسنجان در سطح کشور نمونه باشد.

سرپرست فرمانداری رفسنجان تصریح کرد: شهر رفسنجان شهر بزرگانی چون آیت الله هاشمی رفسنجانی، آیت الله عباس پورمحمدی، آیت الله هاشمیان و هزار شهید و سردار شهید است.

اسکندری نسب در پایان از زحمات ۱۰ ساله پورمحمدی در مسئولیت شهرداری و همچنین از زحمات مختاری در دوره سرپرستی شهرداری رفسنجان تشکر و سپاسگزاری کرد.

کد مطلب 4141955

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