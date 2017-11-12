به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عامریان با اشاره به استقرار سه موکب مرزی و پنج موکب در مسیر پیاده‌روی اربعین از سوی کمیته شاهد، افزود: برخی از این موکب‌ها در قالب غرفه و برخی مستقل بودند که روبروی سپاه بدر، ‌ مطعم واحد ابتدای راه نجف، عمود ۲۸۵، ‌موکب امام رضا(ع)، عمود ۴۴۵ و عمود ۸۶۰ استقرار داشتند.

وی با اشاره به اینکه ۲۵۰ خادم در مسیر پیاده‌روی اربعین و ۷۰ خادم در خروجی مرز فعالیت داشتند، اظهار کرد: اغلب این خادمان همسران، ‌فرزندان و مادران شهدا بودند که به توزیع کارت نائب‌الشهید می‌پرداختند همچنین این طرح به اشخاص امکان می‌داد تا شهید مشخصی را انتخاب کنند.

دبیر کارگروه شاهد کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین با بیان اینکه کارت‌های نائب‌الشهید صادر شده به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و اردو بود، گفت: تصاویر شهدای کشورهای افغانستان، پاکستان، عراق، بحرین، نیجریه، یمن، ‌ عربستان و سایر کشورها گردآوری شده بود که به زوار هر کشور، ‌ شهیدی از همان کشور پیشنهاد می‌شد.

وی با اعلام اینکه یک‌میلیون کارت به زوار ارائه شده است، به فعالیت شبکه‌های استانی اشاره و تصریح کرد: این شبکه‌ها پیش از اعزام کاروان‌ها از هر استان نسبت به ارائه کارت نائب‌الشهید اقدام می‌کردند.

به گفته این مسئول برخی از این کارت‌ها نیز با مشارکت عراقی‌ها که به‌عنوان خادم با ما همراهی می‌کردند ارائه می‌شد که به تبلیغ طرح پرداخته و همراهی خوبی داشتند.

عامریان با بیان اینکه امسال نخستین سالی بوده که موکب از سوی این کمیته برپا شده است، افزود: به‌رغم وجود همه مشکلات استقبال چشمگیری به عمل آمد.

وی با اشاره به همکاری و همراهی شبکه افق در اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: شبکه افق به‌عنوان همراه رسانه‌ای ما بود و در موکب‌های رسانه افق نیز به ارائه کارت نائب‌الشهید می‌پرداختیم.

دبیر کارگروه شاهد کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین همچنین یادآور شد: این طرح در فرودگاه امام خمینی(ره) نیز انجام شد.