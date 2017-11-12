به گزارش خبرنگار مهر، قاسم رحیمی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: برای پرداخت این تسهیلات هشت بانک عامل مشخص شده و مفاد آن اطلاعرسانی شده است.
وی افزود: تسهیلات ذکر شده دو الی هشت درصد یارانه دارد بطوریکه برای طرحهایی که در مناطق شهری اجرا میشود دو درصد و برای مناطق روستایی پنج درصد تخفیف پیشبینی شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان متذکر شد: برای طرحهایی که در مناطق مرزی شهری اجرا میشود، پنج درصد و برای طرحهایی که در مناطق مرزی روستایی به اجرا درخواهد آمد هفت درصد تخفیف در نظر گرفته شده است.
رحیمی تخفیفات نرخ تسهیلات در مناطق محروم شهری و روستایی را هفت درصد و تخفیف طرحهای دانشبنیان را هشت درصد برشمرد.
وی از جمله اهداف این طرح را جذب فارغالتحصیلان دانشگاهی عنوان و اضافه کرد: رویکرد طرح بر خلاف ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، بیشتر از اقتصادمحوری، اشتغال محوری است.
به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با تأکید به اینکه تاکنون طرحی به دبیرخانه یعنی اداره کل تعاون و کار استان واصل نشده است، اضافه کرد: انتظار میرود واحدهای تولیدی و طرحهای اشتغالزا از این تسهیلات استفاده کنند.
رحیمی خواستار معرفی طرحهای اشتغالزای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شد و تأکید کرد: این تسهیلات با توجه به تخفیفات مطلوب بوده و انتظار میرود با هدف اشتغالزایی مورد توجه قرار گیرد.
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