بانک اطلاعاتی ایده تا ثروت در دانشگاه آزاد راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، حبیب‌الله آراسته ‌راد با بیان اینکه یکی از اهداف تاسیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی شناسایی و جذب نخبگان است، گفت: سعی داریم از طریق این باشگاه که در ۳۶۷ واحد و مرکز دانشگاه فعال است، نخبه های کشور را شناسایی و جذب کنیم.

وی به تاسیس بانک اطلاعاتی ایده تا ثروت از منابع موجود دانشگاه و نیازهای کشور در دانشگاه آزاد اسلامی اشاره و افزود: با جمع آوری و شناخت نیازها و معضلات و همچنین شناسایی، ساماندهی و هدفمندسازی منابع و تعریف پروپوزال ها، مقالات علمی ـ پژوهشی وآی اس آی دانشجویان و استادان دانشگاه آزاد اسلامی در راستای حل مشکلات جامعه و کشور، گام بر می داریم.

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد ادامه داد: دانشجویان این دانشگاه در مقایسه با دانشجویان سایر دانشگاه ها عملیاتی تر هستند، بنابراین می توانیم بسیاری از مشکلات کشور را با وجود همین دانشجویان برطرف کنیم.

آراسته راد خاطرنشان کرد: شناسایی صنایع اطراف واحدها و مراکز دانشگاهی در دستور کار باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان است به طوریکه با شناسایی این صنایع و هدف گذاری پیشرفت و بهبود آنها، اساتید و دانشجویان به کمک آنها شتافته و با تعریف تحقیقات در این حوزه زمینه ارتقا صنعت، تولید و دانشگاه را فراهم کنند.

وی با بیان اینکه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دارای ۷۶ هزار و ۵۰۰ عضو است، گفت: از این تعداد هزار و ۵۰ در زمره استعداد درخشان، ۱۴ هزار عضو فعال و ۱۲ هزار عضو خارج از دانشگاه آزاد اسلامی هستند.