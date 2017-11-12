به گزارش خبرگزاری مهر، شماره هجدهم فصلنامه علمی ـ پژوهشی معرفت کلامی به صاحب امتیازی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) منتشر شد.
در این شماره از فصلنامه علمی ـ پژوهشی معرفت کلامی مقالات زیر را آمده است:
کارکردهای عقل در اندیشه کلامی شیخ حر عاملی به قلم محمد غفوری نژاد و ام البنین خالقیان
رابطه علم و دین در دیدگاه اول پلانتینگا توسط سیدمصطفی میرباباپور و یوسف دانشور
بررسی نقش ترس در پیدایش دین (با تکیه بر قرآن) به قلم جواد قلی پور و محمد جعفری
معنای «نفی صفات» در آموزههای شیعی از دیدگاه سیداحمد کربلایی و سیدمحمدحسین طباطبائی به قلم مهدی ساعتچی و محمد سعیدی مهر
بررسی انتقادی دیدگاه غیاث الدین منصور دشتکی در معاد جسمانی توسط عسکری سلیمانی امیری و سیدمحمدرضا مدرسی
دلایل و شواهد قرآنی بر تجرد عقلی روح در قرآن به قلم مهدی رودبندی زاده و غلامرضا فیاضی
بداء در نظام فلسفی میرداماد توسط رحمان عشریه، محمدعلی اسماعیلی و حسن رضایی هفتادر
صدق الهی و مسئله خلف وعید به قلم عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی
شماره هجدهم فصلنامه علمی ـ پژوهشی معرفت کلامی با مدیر مسئولی محمود فتحعلی و سردبیری ابوالفضل ساجدی منتشر شد.
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