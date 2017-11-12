زاسپکین: اجماع ملی درباره ضرورت بازگشت حریری وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، الکساندر زاسپکین سفیر روسیه در لبنان گفت: اجماع ملی درباره ضرورت بازگشت سعد حریری نخست وزیر لبنان برای توضیح آنچه رخ داده است، وجود دارد.

وی ضمن تمجید از مواضع متوازن میشل عون رئیس جمهور لبنان در طی روزهای گذشته اعلام کرد: خط مشی میشل عون درباره سلاح مقاومت و نقش آن موضع ملی است و به جناح یا طیف داخلی خاصی مربوط نمی شود.

زاسپکین تاکید کرد: امیدواریم که فرانسه نقش سازنده ای در حل مشکلات موجود در لبنان ایفا کند. من احدی را متهم نمی کنم اما اگر موضوع مبهمی رخ دهد به منظور مصلحت ملی لبنان باید شرح داده شود.

سفیر روسیه در لبنان گفت: روی آوردن به شورای امنیت برای هر کشوری که احساس خطری بر امنیت و ثبات خود کند، حق طبیعی است به ویژه که اگر بُعد بین المللی هم داشته باشد. همه تبعات باید مورد توجه قرار گیرد. مشکل بزرگ در پرونده نخست وزیر مستعفی، فشار سعودی-آمریکایی و احتمالا اسرائیل به ایران از طریق برگه لبنان است.