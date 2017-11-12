۳۸ هزار نفر عضو کتابخانه های عمومی چهارمحال و بختیاری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد خلیل‌مقدم ظهر یکشنبه در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: تعداد ۳۸ هزار نفر عضو کتابخانه‌های عمومی استان هستند.

وی عنوان کرد: حدود ۵۰ درصد از کتابخانه‌های چهارمحال و بختیاری تحت تعمیر، بازسازی و بهسازی قرار گرفته اند.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر حدود ۹۰۰ هزار نسخه کتاب در کتابخانه‌های این استان وجود دارد که افراد می‌توانند با مراجعه به کتابخانه ها کتاب مورد نظر خود را تهیه و مطالعه کنند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: از برنامه های شاخص هفته کتاب و کتابخوانی می توان به توزیع ۱۱۰ هزار جلد کتاب در استان، دیدار با خانواده شهدا، غبارروبی مزار شهدا، اجرای طرح پایلوت توزیع اسباب‌بازی، همایش تجلیل از کتابخوانان و کتابداران برتر اشاره کرد.

خلیل مقدم تاکید کرد: در هفته کتاب از هشت کتابدار برتر و ۲۵ کتابدار فعال استان در همایش کتابداران تهران تقدیر خواهد شد.