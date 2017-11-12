زیارت مجازی ائمه اطهار(ع) در غرفه ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، امسال ستاد، برای نخستین بار در بخش پایگاه های اینترنتی یازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال حضور یافت و محصولات و تولیدات رسانه ای خود را در معرض نمایش قرار داد.

ستاد ، ۱۰ نرم افزار موبایلی و ده ها نرم افزار کاربردی رایانه ای در موضوعات مختلف زیارت عمره و عتبات تولید کرده است و در این نمایشگاه ارائه داد.

پایگاه اطلاع رسانی لبیک به عنوان مرجع رسمی اخبار عمره و عتبات دانشگاهیان و همچنین سامانه جامع عتبات دانشگاهیان به عنوان بستر ثبت نام اینترنتی برای اعزام های عتبات دانشگاهیان نیز در این نمایشگاه ارائه می شود.

همچنین در دوره هفدهم عتبات دانشگاهیان نیز قریب ۱۰۰ هزار نفر در سامانه جامع عتبات دانشگاهیان برای زیارت ائمه اطهار(ع) در عراق ثبت نام کردند.