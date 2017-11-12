  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۱۵:۳۲

در نمایشگاه رسانه های دیجیتال اجرا می شود؛

زیارت مجازی ائمه اطهار(ع) در غرفه ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان

زیارت مجازی ائمه اطهار(ع) در غرفه ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان

ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان امسال برای نخستین بار در نمایشگاه رسانه های دیجیتال حضور یافت و پیش ثبت نام عتبات دانشگاهیان و زیارت مجازی سه بعدی بخشی از برنامه های آن است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان،  امسال ستاد، برای نخستین بار در بخش پایگاه های اینترنتی یازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال حضور  یافت و محصولات و تولیدات رسانه ای خود را در معرض نمایش قرار داد.

ستاد ، ۱۰ نرم افزار موبایلی و ده ها نرم افزار کاربردی رایانه ای در موضوعات مختلف زیارت عمره و عتبات تولید کرده است و در این نمایشگاه ارائه داد.

پایگاه اطلاع رسانی لبیک به عنوان مرجع رسمی اخبار عمره و عتبات دانشگاهیان و همچنین سامانه جامع عتبات دانشگاهیان به عنوان بستر ثبت نام اینترنتی برای اعزام های عتبات دانشگاهیان نیز در این نمایشگاه ارائه می شود.

همچنین در دوره هفدهم عتبات دانشگاهیان نیز قریب ۱۰۰ هزار نفر در سامانه جامع عتبات دانشگاهیان برای زیارت ائمه اطهار(ع) در عراق ثبت نام کردند.

کد مطلب 4142030
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها