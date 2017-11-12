بیماران خاص مورد توجه ویژه قرار گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی بعد از ظهر یکشنبه در دیدار با اعضای هیئت امنای انجمن بیماری های خاص (اوتیسم) خراسان جنوبی اظهار داشت: شما جمعی هستید که نه از نظر عاطفی و احساسی اما از نظر خیرخواهی، علمی و تخصصی محبت شما از محبت پدر و مادر بیشتر است.

وی با بیان اینکه شاید با همه عواطف و احساسات پدر و مادری کودک بیمار خود را ترک کند اما شما برای او دل می سوزید، بیان کرد: این تنها کافی نیست و باید همه برای این افراد دلسوزی کنیم.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اضافه کرد: به دلیل اینکه این افراد عضو ضعیف جامعه هستند باید بخش عظیمی از توجه خود را به آن ها اختصاص دهیم.

عبادی، «جبار» را یکی از اسماء خداوند عنوان کرد و گفت: جبار به معنی جبران کننده است و خداوند نظام خلقت را به گونه ای قرار داده که همواره به آن عضوی که در هستی ضعیف است توجه ویژه می شود.

وی بیان داشت: در یک جامعه سالم نیز اگر اعضای ضعیف باشند باید توجه به آن ها بیشتر باشد و اگر نیست مشکل داریم.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه این بخش ضعیف را نمی توان رها کرد، عنوان داشت: برای حل مشکلات این بیماران خاص باید باب ویژه در مجلس ایجاد شود چراکه اگر این افراد خودکفا شوند بسیاری از مشکلات خانواده ها حل می شود.

لزوم راه اندازی مرکز جامع نگهداری بیماران اوتیسم

مسئول نمایندگی انجمن اوتیسم ایران در خراسان جنوبی نیز در این جلسه راه اندازی مرکز جامع نگهداری بیماران اوتیسم را یکی از نیازهای جدی استان عنوان کرد و گفت: باید مرکزی راه اندازی شود تا بتوانیم هم کار آموزشی انجام دهیم و هم بتوان از بیماران اوتیسم با کمک خود خانواده ها نگهداری کرد.

سید محمد موسوی نژاد ادامه داد: در حال حاضر تمام ارتباطات در خانواده های اوتیسمی قطع است چراکه نمی توانند کودکان را نگهداری کنند بنابراین این مرکز یک نیاز جدی است.

وی با اشاره به احداث هتل سالمندان در بیرجند، عنوان داشت: مردم خراسان جنوبی تا وقتی که ناچار نباشند سالمندان خود را به این مرکز نمی سپارند و در حال حاضر بخش زیادی از این مرکز بلااستفاده است.

مسئول نمایندگی انجمن اوتیسم ایران در خراسان جنوبی اضافه کرد: می توان بخشی از این مرکز را برای راه اندازی مرکز نگهداری بیماران اوتیسم اختصاص داد.