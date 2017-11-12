برای رشد اسلام و مبارزه با اسلام هراسی تلاش کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین یحیی جهانگیری مدیر کل همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه مذاهب اسلامی در سومین مجمع علمی دانشگاهی ایران و جهان عرب در تونس حضور دارد ضمن ارائه مقاله خود درخصوص «رابطه علمی ایران و تونس» به معرفی ظرفیت های دانشگاه مذاهب اسلامی و تجربیات موفق این دانشگاه به ویژه در زمینه مطالعات مقارن پرداخت.

وی با تاکید بر آمادگی کامل این دانشگاه برای تبادلات علمی با دانشگاه های جهان اسلام درزمینه های آموزشی، پژوهشی و دانشجویی افزود: قدرت علمی دانشگاههای جهان اسلام در هم افزایی و به هم پیوستن است.



جهانگیری گفت: امروز جهان اسلام بیش از هر زمان دیگری به مباحث علمی و دانشگاهی در حوزه مذاهب و مطالعات تطبیقی و مقارن نیاز دارد.



وی ادامه داد: امروزه همه باید از ظرفیت های همدیگر برای رشد اسلام و مبارزه با اسلام هراسی در دنیا استفاده کنیم.



مدیر کل همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه مذاهب اسلامی با تاکید بر استفاده از ظرفیت های دانشگاهی برای معرفی اسلام به نسل جوان گفت: پژوهش های مشترک می تواند به همگرایی و نیز به شناخت دقیق اسلام کمک کند.

سومین مجمع علمی دانشگاهی ایران و جهان عرب با حضور ۲۰ عضو عربی و ایرانی تا ۲۱ آبان ماه در کشور تونس ادامه دارد.