تحقق توسعه پایدار نیازمند کمک رسانه هاست

به گزارش خبرنگار مهر، نصرت الله علیرضایی در نشست هم اندیشی مدیران، سرپرستان و مسئولان خبرگزاری ها، نمایندگی های روزنامه های سراسری، هفته نامه های محلی و پایگاههای خبری با عنوان «نقش و جایگاه رسانه در توسعه پایدار» که روز یکشنبه در سالن جلسات استانداری قزوین برگزارشد اظهارداشت: بیش از ۱۵۰ سال کشورمان درگیر مسائل توسعه است و برای موفقیت در این عرصه از همه ظرفیت ها استفاده کنیم.

وی بیان کرد: در عصری که دهکده جهانی زندگی همه مردم را تحت تاثیرقرار داده است موضوع روشنگری از سوی اصحاب رسانه خیلی جدی شده و جایگاه این ابزار مدرن را در توسعه و آگاهی بخشی تقویت کرده است.

علیرضایی یادآورشد: رسانه ها در جامعه جهانی کنونی می توانند ملتها را به هم نزدیک کرده و در توسعه یا حتی توقف پیشرفت یک کشور نقش آفرین باشند.

دبیر شورای اطلاع رسانی استان قزوین بیان کرد: رسانه ها باید ابتدا خود قوی و توانمند شوند و سپس با اطلاع رسانی دقیق در انتقال باورهای درست همت کنند تا توسعه پایدار محقق شود.

علیرضایی گفت: بدون شک توسعه پایدار و متوازن به کمک رسانه های مستقل و دلسوز و متعهد نیازمند است و همه باید در استان تلاش کنیم تا این امر ممکن شود.