باند اشرار مسلح عملیات پلیسی خراسان جنوبی دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردارمجید شجاع ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان خوسف در هفتم آبان ماه سال جاری با دریافت خبری مبنی بر تردد اشرار و قاچاقچیان مسلح در کویر شهرستان خوسف، تیم های عملیاتی مبارزه با اشرار را به منطقه اعزام کرد.

وی با بیان اینکه یکی از تیم های خودرویی اعزام شده در مناطق کویری شهرستان خوسف با اشرار روبه رو شده و با آنان درگیر می شود، افزود: در درگیری صورت گرفته سروان«محمد کلاته نایبی» به درجه رفیع شهادت نائل آمد که بلافاصله اجرای طرح مهار قاچاقچیان به مرحله اجرا درآمد.

سردار شجاع تصریح کرد: عملیات تعقیب و گریز سوداگران مرگ آغاز شد که یکی از اشرار مسلح در منطقه درگیری دستگیر و سایر اشرار پس از شناسایی در یکی از استان های همجوار در عملیاتی ضربتی توسط مأموران دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در این عملیات مقدار ۲۴۷ کیلو گرم تریاک کشف شد بیان داشت: سه دستگاه موتور سیکلت و تعدادی سلاح و مهمات از قاچاقچیان کشف شد.

کشف ۲۹ تن مواد مخدر در خراسان جنوبی

سردار شجاع خاطر نشان کرد: از ابتدای امسال بالغ بر ۲۹ تن انواع مواد مخدر در استان خراسان جنوبی کشف شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از افزایش ۵۰ درصدی برخوردار است

وی بیان کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۴۶ باند قاچاق مواد مخدر در استان خراسان جنوبی متلاشی شده است.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با بیان اینکه همچنان مبارزه بی امان با قاچاقچیان مواد مخدر در دستور کار پلیس است بیان داشت: شهداء نمونه های برجسته سربازان امام زمان (عج) هستند که با نمایش اوج ایثار و از خودگذشتگی با نثار خون خود درس وفا و تعهد در قبال میهن،ولایت و حفظ ارزش های دینی و ملی را به ما آموختند که شهید نایبی نیز برگ زرینی بر افتخارات میهن سرافراز اسلامی ایران افزود.