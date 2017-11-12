کمک ۷۵۰ میلیون تومانی شهرداری به ورزش

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمودی ظهر یکشنبه در نشست معاون حقوقی، مجلس و هماهنگی امور استان‌های وزارت ورزش و جوانان با مدیران ورزش شهرستان‌های ابهر، خرم‌دره و سلطانیه افزود: شورای اسلامی و شهرداری ابهر به سیاق دوره‌های گذشته از ورزش حمایت خواهد کرد.

وی امکانات ورزشی در این شهر ۱۰۰ هزار نفری را در مقایسه با مرکز استان بسیار ناچیز اعلام کرد و گفت: شهرداری و شورای ابهر آمادگی دارد تا در حوزه ورزش همکاری‌های لازم را با اداره ورزش و جوانان داشته باشد.

محمودی با اشاره به اینکه ساخت سالن ورزشی بانوان در راستای کمک به ورزش به خصوص قشر بانوان بوده است، اظهار کرد: باید با تمرکززدایی امکانات ورزشی استان از شهر زنجان، ابهر که دومین شهر پرجمعیت استان است، به حقوق خود دست یابد.

رئیس شورای اسلامی شهر ابهر، مبلغ هزینه شده توسط شهرداری برای ساخت سالن بانوان را ۲۰۰ میلیون تومان اعلام و تصریح کرد: شورای اسلامی و شهرداری ابهر ۷۵۰ میلیون تومان به ورزش این شهر کمک کرده است.