تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر ، امروز جمعه 10 آذرماه سال 1385 هجری شمسی ، مقارن است با نهم ذیقعده الحرام سال 1427 هجری قمری و برابر است با اول دسامبر سال 2006 میلادی.

* رئیس جمهور کشورمان برای حضور در مراسم افتتاحیه پانزدهمین دوره بازیهای آسیایی قطر امروز تهران را به مقصد دوحه ترک می کند.

* مراسم افتتاحیه پانزدهمین دوره بازیهای آسیایی دوحه قطر با حضور 45 کشور آسیایی عصر امروز در دوحه قطر برگزار خواهد شد.

* هفته یازدهم رقابتهای لیگ برتر جام خلیج فارس امروز طبق برنامه زیر برگزار خواهد شد:

جمعه 10/9/85

* ذوب آهن اصفهان - ملوان انزلی (ورزشگاه فولاد شهر اصفهان) ساعت 14:15

* فجرسپاسی شیراز - ابومسلم خراسان (ورزشگاه حافظیه شیراز) ساعت 14:15

* مس کرمان - برق شیراز (ورزشگاه سلیمی کیا کرمان) ساعت14:15

* صباباتری - راه آهن (ورزشگاه درخشان رباط کریم تهران) ساعت 14:15

* سایپا - پیکان (ورزشگاه انقلاب کرج تهران) ساعت 14:15

* پاس - استقلال اهواز (ورزشگاه دستگردی تهران) ساعت 14:15

* استقلال - سپاهان اصفهان (ورزشگاه آزادی تهران) ساعت 16:15

* فولاد خوزستان - پرسپولیس (ورزشگاه تختی اهواز) ساعت 14:15