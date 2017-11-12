به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مزروعی، عضو شورای اسلامی شهر اصفهان پیش از ظهر یکشنبه در بخش تذکرات دوازدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به ۲۰ آبان مصادف با روز تشکیل کانون وکلای دادگستری در ایران اظهار داشت: این روز را به همه فعالان در این عرصه تبریک گفته و از شهردار اصفهان نیز با توجه به اینکه خودشان حقوق دان هستند درخواست دارم تقدیری را از وکلای شهر داشته باشد.

وی در ادامه به تذکر خود در ۱۹ شهریور سال جاری به شهرداری در خصوص روند قانونی برگزاری کنسرت در اماکن تاریخی اشاره کرد و ابراز داشت: هنوز در این خصوص پاسخ خود را دریافت نکرده‌ام.

لزوم توجه به نقش شهرداری‌ها در قانون سازمان مدیریت بحران کشور

امیر احمد زند آور، دیگر عضو شورای اسلامی شهر اصفهان نیز با اشاره به اتمام اجرای آزمایشی قانون سازمان مدیریت بحران گفت:این قانون از سال از سال ۹۳ تاکنون به صورت آزمایشی اجرایی شده است و این هفته برای تصویب نهایی به مجلس ارسال شده است.

وی با بیان اینکه در قانون مدیریت بحران کشور نقش شهرداری‌ها مورد غفلت واقع شده است، تصریح کرد: باید نقش شهرداری‌ها با در نظر گرفتن سیاست‌های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گیرد.

این عضو شورای اسلامی شهر اصفهان همچنین به لزوم استفاده از مهندسین شهرساز و دانش شهرسازی در بهبود زیبایی بصری شهر اصفهان اشاره کرد و افزود: برای این امر باید از دانش آموختگان و متخصصان حوزه شهرداری بهره برد.

شرایط نابهنجاری بر پشت بام میدان نقش جهان حاکم است

شیرین طغیانی، رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان نیز به بازدید خود از عصارخانه شاهی در میدان نقش جهان اشاره کرد و بیان داشت: از سویی به دلیل وجود این ظرفیت بسیار والای تاریخی در شهر اصفهان برخود می‌بالم و از سوی دیگر شرایط نابهنجار حاکم بر پشت بام این اثر تاریخی وضعیت تاسف باری را ایجاد کرده است.

وی با اشاره به اینکه ما مسئولینی که دم از توسعه زیرساخت ها برای افزایش حضور گردشگران می‌زنیم از موضوعات اصلی در این زمینه غافل مانده‌ایم، اضافه کرد: باید توجه داشت ظرفیت‌های تاریخی موجود در شهر اصفهان بی نظیر و تجدیدنشدنی است و باید در قالب طرحی فوری مورد بازبینی و نگهداری جدی قرار گیرند.

ایستگاه‌های اتوبوس به لحاظ ساختار شهری و فرهنگی در شان مردم اصفهان نیست

اصغر برشان، دیگر عضو شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در این جلسه علنی به وضعیت نابسامان ایستگاه‌های اتوبوس درونشهری شهر اصفهان اشاره کرد و ابراز داشت: متاسفانه ایستگاه‌های موجود به لحاظ ساختار شهری و فرهنگی در شان مردم اصفهان نیست.

وی با بیان اینکه ضروری است که معاونت‌های ذی ربط شهرداری در این زمینه همکاری لازم راداشته باشند، اضافه کرد: استاندارد و همسان سازی ایستگاه‌های اتوبوس شهر اصفهان با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی انجام شود.

این عضو شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: ضروری است این طرح به گونه‌ای اجرایی شود که در سال ۹۷ به پایان برسد.