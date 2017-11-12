تضاد خانواده ها با مدرسه مانع تحقق اهداف تعلیم وتربیت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، صبح امروز، سید محمد بطحایی در دیدار معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امورزنان، با تسلیت دهه آخر صفر، صمیمانه از همکاری معاونت امور زنان و خانواده با آموزش و پرورش تقدیر و اظهارکرد: امید است باهمکاری معاونت زنان و خانواده بتوانیم قدم های خوبی درزمینه ارتقای آموزش و پرورش و آموزش عمومی برداریم .

وی افزود: اهداف تعلیم و تربیت بدون همراهی، همگرایی و همسویی خانواده‌ها محقق نمی شود و تضاد در رفتار خانواده و مدرسه اثرات ناگواری بر روی دانش آموزان خواهد داشت .

بطحایی تضاد الگوها را بزرگترین دشمن تحقق اهداف تربیتی دانست و خاطر نشان کرد: امروز در سطح شهرهای بزرگ، گاهی شاهد وجود تضادهای الگویی هستیم که باعث شده دانش آموز دو گونه عمل کند در مدرسه آن طور که مدرسه می خواهد سخن می گویند لباس می پوشند و رفتار می کنند و در خانواده براساس الگوی خانواده عمل کنند .

وزیرآموزش پرورش با اشاره به تلاش های صورت گرفته برای همسویی با خانواده ها در ماه های اخیر، اظهارکرد: همچنانکه ما از برخی خانواده به علت همسو نبودن با برنامه های آموزش و پرورش گله مند هستیم برخی خانواده ها نیز انتقاداتی دارند که گاهی اوقات این انتقادات وارد است .

وی ادامه داد: یکی از اقدامات اساسی برای ایجاد همسویی و همگرایی خانواده با مدرسه راه اندازی شبکه تعاملی آموزش و پرورش است که به زودی فعالیت خود را آغاز می کنند .

بطحایی تصریح کرد: برنامه‌های این شبکه ابتدا روسای مناطق آموزش و پرورش و در مرحله بعد مدیران مدارس را تحت پوشش قرار می‌دهد و درادامه مناطق محروم و دور افتاده را از آموزش های لازم بهره مند می سازد.

عضو کابینه تدبیر وامید با اشاره به بازدیدش از مدرسه‌ای در مازندران عنوان کرد: یکی از گلایه‌های همه معلمان، عدم زمان کافی برای تدریس محتواهای آموزشی است که نتیجه آن تشویق دانش آموزان به شرکت در کلاس‌هایی خارج از مدرسه است و این امر می تواند تهدیدی برای تحقق اهداف تربیتی باشد .

وی اظهارکرد: در شبکه تعاملی آموزش و پرورش، علاوه بر برنامه‌های آموزشی، برنامه‌های نرم افزاری نیز ارائه می شود .

وزیرآموزش و پرورش گفت: با هجمه هایی که در سطح جامعه وجود دارد و مشغله‌ای که مدیران در مدارس با آن مواجه هستند آموزش 2 ساعته مدیران درهفته ضروری است تا با مسائل اجتماعی، تربیتی، اعتیاد موجود در جامعه بیشتر آشنا شوند.

وی از بارگذاری شبکه تعاملی آموزش و پرورش به زودی خبر داد و خاطر نشان کرد: آموزش خانواده یکی ازمهم ترین برنامه های این شبکه است زیرآموزش خانواده به شکل فعلی چنانکه باید جوابگوی نیازها نیست .

بطحایی نحوه آموزش شبکه مذکور را چند رسانه‌ای و ترکیبی دانست و اظهارکرد: موضوعات و مسائلی در این شبکه مطرح می شود که امکان طرح آن در شبکه‌های ملی وجود ندارد بنابراین والدین از طریق وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور می‌توانند وارد این شبکه تعاملی شوند و تنها مطالب مورد نیاز ومرتبط با فرزندش در اختیار او قرار می‌گیرد.

وی استفاده از شبکه تعاملی آموزش و پرورش «سینا» را برای والدین الزامی دانست و بیان کرد: حضور و غیاب والدین از طریق ip صورت می‌گیرد و والدین مخصوصا مادران موظفند در ساعاتی که تعیین می شود به شبکه سینا مراجعه و به فراگیری مطالب بپردازند .

وزیرآموزش و پرورش شبکه سینا را مخفف سامانه یک پارچه نرم افزاری آموزش و پرورش معرفی کرد و اظهارکرد: فضای مجازی و اینترنت، اعتیاد، مسائل بلوغ، دوران رشد، عفاف و حجاب، عرفان‌های کاذب، مسائل مربوط به محیط خانه، ماهواره، خودکشی و دوستی و ارتباط با جنس مخالف، موضوعات دهگانه‌ای هستند که در ابتدای فعالیت شبکه سینا برای اولیا آموزش داده می شود .

وزیرآموزش و پرورش از ایجاد کارگروه مشترک آموزش و پرورش و معاونت امو زنان و خانواده رئیس جمهور تا یک ماه آینده خبردادوتصریح کرد: افزایش پوشش تحصیلی دختران در مناطق محروم، تقویت و توسعه آموزش خانواده، شادی و نشاط، تحمل و تاب آوری در برابر حوادث، توسعه ظرفیت درونی افراد، آموزش مهارت های زندگی به دختران به ویژه مهارت سلامت، آموزش معلمان و مدیران و آموزش مهارت های حرکتی، نشستن وایستادن از جمله موضوعاتی است که در ادامه به موضوعات دهگانه شبکه سینا اضافه می‌شود .

وی بهداشت نسل آینده را در گرو سلامت دختران امروز جامعه دانست و افزود: آموزش مهارت‌های حرفه‌ای و کارآفرینی برای دختران با توسعه مدارس فنی و حرفه ای دخترانه، آموزش مربوط به محیط زیست و پایش مستمر شاخص‌های مربوطه از جمله مسائلی است که در دستور کاراین وزارتخانه قرار می گیرد .