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۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۱۶:۰۷

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

۵۰۰۰ هکتار ازمزارع کشاورزی چهارمحال وبختیاری زیرکشت سیب زمینی است

۵۰۰۰ هکتار ازمزارع کشاورزی چهارمحال وبختیاری زیرکشت سیب زمینی است

شهرکرد- رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: پنج هزار هکتار از اراضی کشاورزی چهارمحال وبختیاری زیر کشت سیب زمینی است.

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پنج هزار هکتار از اراضی کشاورزی چهارمحال وبختیاری زیر کشت سیب زمینی است، اظهار داشت: برداشت سیب زمینی از این میزان سطح در چهارمحال و بختیاری آغاز شده است.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: پیش بینی می شود که برداشت سیب زمینی در استان چهارمحال و بختیاری افزایش یابد.

پیش بینی برداشت ۲۰۰ هزار تن سیب زمینی در چهارمحال و بختیاری

وی ادامه داد: برداشت ۲۰۰ هزار تن سیب زمینی در استان چهارمحال و بختیاری پیش بینی می شود.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه سیب زمینی تولیدی چهارمحال و بختیاری یکی از با کیفیت ترین سیب زمینی های تولیدی کشور است، عنوان کرد: بخشی از سیب زمینی تولیدی استان به خارج از کشور صادر می شود.

وی ادامه داد: در چهارمحال و بختیاری از هر یک هکتار به طور متوسط ۳۸ تن سیب زمینی برداشت می شود.

کد مطلب 4142093

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