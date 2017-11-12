۵۰۰۰ هکتار ازمزارع کشاورزی چهارمحال وبختیاری زیرکشت سیب زمینی است

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پنج هزار هکتار از اراضی کشاورزی چهارمحال وبختیاری زیر کشت سیب زمینی است، اظهار داشت: برداشت سیب زمینی از این میزان سطح در چهارمحال و بختیاری آغاز شده است.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: پیش بینی می شود که برداشت سیب زمینی در استان چهارمحال و بختیاری افزایش یابد.

پیش بینی برداشت ۲۰۰ هزار تن سیب زمینی در چهارمحال و بختیاری

وی ادامه داد: برداشت ۲۰۰ هزار تن سیب زمینی در استان چهارمحال و بختیاری پیش بینی می شود.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه سیب زمینی تولیدی چهارمحال و بختیاری یکی از با کیفیت ترین سیب زمینی های تولیدی کشور است، عنوان کرد: بخشی از سیب زمینی تولیدی استان به خارج از کشور صادر می شود.

وی ادامه داد: در چهارمحال و بختیاری از هر یک هکتار به طور متوسط ۳۸ تن سیب زمینی برداشت می شود.