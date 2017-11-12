چهارباغ عباسی به محلی برای عرضه محصولات درجه چندم تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مقدری پیش از ظهر یکشنبه در دوازدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به گذشته بیش از ۴۰۰ سال از عمر خیابان چهارباغ عباسی اظهار داشت: اگرچه این گذر فرهنگی تا حقیقت و هویت خود فاصله بسیار دارد، اما رنگ تعلق و نفوذ آن در دل مردم اصفهان، ایران و جهان، علاوه بر پتانسیل‌های عملکردی و معماری که هنوز در خود دارد می‌تواند کمکی برای احیا و تجدید حیات این خیابان و به تبع آن دولت‌خانه صفوی و در نهایت ایجاد نشاط در حیات فرهنگی- گردشگری اصفهان باشد.

وی با بیان اینکه این روزها چهارباغ عباسی از هویت فرهنگی، هنری و گردشگری خود دور شده و با وجود آنچه تا نیم قرن گذشته بوده، تبدیل به محوری سرشار از آلودگی های بصری و فرسودگی شده است، تصریح کرد: امروز چهارباغ عباسی تنها، خیابانی با کاربری‌های تجاری است که به ارزان فروشی و عرضه محصولات درجه چندم و بی کیفیت می‌پردازند.

بخش زیادی از مغازه‌های چهارباغ از فعالیت خالی شده است

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مغازه‌ها به ویژه در طبقات دوم و سوم پاساژها و مجتمع‌های تجاری یا از فعالیت خالی شده و یا تبدیل به انبارهای سوت‌وکور شده‌ است، اضافه کرد: در مقابل، چهارباغ عباسی پر است از جواهراتی که گرچه گرد پیری و فرسودگی بر آنها نشسته، اما با اندکی توجه و یک گردگیری کوچک می‌توانند همچون گذشته بدرخشند.

وی افزود: خانه‌های قدیمی و تاریخی که در شرق و غرب این خیابان وجود دارد و از نظرها پنهان مانده‌، سینما همایون و سینما ایران که این روزها در انتظار جانی دوباره‌اند، هتل جهان که نخستین هتل اصفهان بوده و متاسفانه روز به روز به تخریب کامل و تبدیل شدن به یک مجتمع تجاری دیگر نزدیک می‌شود، اینها تنها نمونه‌هایی از عماراتی است که در چهارباغ عباسی می‌تواند احیا شود.

مقدری در ادامه بابیان اینکه بدنه‌سازی شرقی چهارباغ عباسی که با وجود گذشت سه سال از افتتاح هنوز بخش بزرگی از آن با وجود قیمتی که معادل نیمی از قیمت تجاری‌های سمت مقابل است، خالی از فعالیت مانده، با همه کم و کاستی‌ها می‌تواند با نگاهی خلاق و کارآفرین جان بگیرد و به حیات خود ادامه دهد، تصریح کرد: مطالعات انجام گرفته توسط معاونت برنامه‌ریزی و پژوهش شهرداری اصفهان نشان می‌دهد بیش از ٧۰ درصد گردشگران اصفهان معتقدند این خیابان باید به کاربری‌های فرهنگی و هنری همچون سینما، تئاتر، سالن موسیقی و کنسرت، فروشگاه‌های صنایع دستی، گالری‌ها و کتاب فروشی‌ها اختصاص پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه ٧٨ درصد از شهروندان، چهارباغ عباسی را خیابانی می‌دانند که می‌تواند مرکز عرضه صنایع دستی باشد و ۶۵ درصد شهروندان علاقمند به مشاهده تئاتر خیابانی، موسیقی خیابانی، تعزیه، پرده‌خوانی و فعالیت‌های مشابه در چهارباغ هستند، ادامه داد: همچنین بیش از ٧۰ درصد شهروندان از پیاده‌راه شدن چهارباغ عباسی استقبال می‌کنند و ۶٣ درصد از کسبه معتقد هستند چهارباغ عباسی می‌تواند تبدیل به خیابانی شود که تمام ٢۴ ساعت شبانه‌روز زنده و پویاست.

چهارباغ عباسی ستون فقرات اصفهان و شاهرگ دولت‌خانه صفوی است

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه چهارباغ عباسی ستون فقرات اصفهان و شاهرگ دولت‌خانه صفوی است، ابراز داشت: دستیابی به گردشگری پایدار و جذب روزافزون گردشگران و همچنین تبدیل شدن اصفهان به قطب گردشگری کشور ممکن بدون احیا کامل بافت دولت‌خانه صفوی و چهارباغ عباسی ورودی دولت‌خانه صفوی ممکن نیست.

وی با تاکید بر اینکه با توجه به رسیدن به روزهای پایانی حضور کارگاه‌های مترو در خیابان چهارباغ عباسی وقت آن رسیده تا شهرداری اصفهان با تمام توان به احیا هوشمندانه و تخصصی چهارباغ عباسی ورود پیدا کند و رنجی که در تمام این سال‌ها بر این خیابانِ یادمانی روا شده است را جبران کند، افزود: به این منظور پیش از هر چیز باید طرح راهبردی برای چارچوب طراحی شهری این خیابان تدوین شود تا نقشه راه را برای آینده چهارباغ عباسی روشن کند و ساختار فضایی چهارباغ عباسی را با توجه به همه ضعف‌ها، قوت‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها شکل دهد.

وی با بیان اینکه به زودی باید مرز و محدوده چهارباغ عباسی مشخص و امکان تشکیل مدیریت یک‌پارچه این منطقه به وجود بیاید و همچنین بتوان مصوبات و قوانین مختص این محور یادمانی تدوین کرد، ابراز داشت: چهارباغ عباسی می‌تواند تجربه‌ای نو برای شهر اصفهان باشد، تجربه‌ای از مدیریت یک‌پارچه، حکمروایی خوب شهری، خروج از طرح‌های منسوخ شده جامع و تفصیلی، رویکردی عملگرا و هوشمندانه، همکاری، همدلی و هم‌افزایی... به دست خواهد آمد.