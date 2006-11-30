خبرگزاری فرانسه از افزایش تنش میان احزاب سیاسی لبنان خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه درباره تنش بین احزاب مختلف مسیحی مخالف و متحد سوریه که پس از ترور پییر جمیل وزیر صنایع این کشور شدت یافته است؛ در گزارشی به قلم" پیر ساوایا" از بیروت نوشت : درگیری های روز دوشنبه بین طرفداران نیروهای لبنان که وابسته به اعضای اکثریت ضد سوریه هستند و جریان ملی آزاد به رهبری ژنرال میشل عون هنگامی رخ داد که اعضای جریان ملی آزاد می توانستند تصویری از میشل عون را در منطقه مسیحی نشین بیروت به دست بگیرند .

براساس این گزارش، این زد خورد بین مسیحیان پس از ترور جمیل وزیر صنایع و نماینده ضد سوری پارلمان لبنان شدت بیشتری به خود گرفته است.



تصاویر ژنرال عون رهبر مخالفان مسیحی در اشرفیه مورد اهانت واقع شده و به آتش کشیده شد .همچنین بین طرفداران ژنرال عون از یک سو و طرفداران حزب مسیحی فالانژ واحزاب اکثریت پارلمانی از سوی دیگر در بسیاری از دانشگاههای لبنان درگیری رخ داده است .



میشل نمه رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه نوتردام لبنان به خبرنگار فرانس پرس گفت : تنش بین سران مسیحی به نوبه خود به دانشگاهها نیز کشیده شده است .



وی افزود: هر یک از طرفها تلاش می کند دیدگاه خود را در خیابانها به مردم تحمیل کند واین وظیفه نیروهای امنیتی است تا از وقوع درگیری ها در محله های حساس که گروههای سیاسی مسیحی در آنها مستقر هستند، جلوگیری کند .



تنش بین گروههای مسیحی در حالی رخ داده است که لبنان به سبب استعفای 6 نفر از وزیران از جمله پنج وزیر شیعه لبنان دچار بحران شدیدی شده است .



شیعیان لبنان خواستار سهم بیشتری در دولت تحت حمایت غرب فواد سنیوره نخست وزیر لبنان هستند .



آنها تهدید کرده اند از ژنرال عون حمایت خواهند کرد تا برای رسیدن به خواسته های خود چندین تظاهرات برگزار کند .



پطرس حرب از نمایندگان مسیحی و ضد سوری پارلمان لبنان اعلام کرد : آخرین درگیری ها بین مسیحیان بیانگر آن است که فضا برای برگزاری تظاهراتی که ممکن است سبب برخورد و درگیری شود، مناسب نیست .



میشل نمه تصریح کرد: اوضاع سیاسی در لبنان به زودی بدتر خواهد شد و همچنین تنش ها بین مسیحیان طرفدار و مخالف سوریه تشدید خواهد شد.



وی افزود: پیش بینی این که اوضاع چگونه متحول خواهد شد؛ دشوار است، اما این مسئله به سه عامل بستگی دارد که عبارتند از توانایی احزاب مختلف در اجتناب از درگیری و رویارویی، تحول در اوضاع سیاسی و میانجیگری بین رهبران گروههای مختلف مسیحی.



با این وجود بن بست بین نیروهای طرفدار و مخالف سوریه کامل است و هر اردوگاه به افزایش خشونت ها تهدید می کند .



نصرالله صفیر رهبر کلیسای مارونی های لبنان که مهمترین جامعه مسیحیان این کشور محسوب می شوند؛ به تازگی اعلام کرده است از این پس متحد کردن مسیحیان دشوار است .



وی اعلام کرد: ما امروز روزهای تاریک را سپری می کنیم؛ ما می گوییم این روزهای سیاه به ویژه برای مسیحیانی به وجود آمده است که دچار تفرقه شده اند و به نظر می رسد از این پس متحد کردن آنها بسیار دشوار خواهد بود .



کاردینال صفیر با بیان این سخنان عملا از ناتوانی سخن گفت. این در حالی است که برخی از احزاب از جمله اکثریت پارلمانی وی را برای متحد کردن رهبران اصلی مسیحیان به منظور گفتگو تحت فشار قرار داده اند .



خبرگزاری فرانسه اضافه کرد : تنش بین احزاب مسیحی از سال 1989 بر اثر جنگ خونینی که بین نیروهای لبنانی و ژنرال میشل عون که در آن زمان رئیس دولت انتقالی و نظامی لبنان بود؛ آغاز شده است .



روزنامه السفیرنیز نوشت : تنش ها به اوج خود رسیده و از خطوط قرمز گذشته است ودرگیری های روز دوشنبه در سلسله درگیری هایی که در لبنان رخ داده اند؛ از کمترین خشونت برخوردار بوده است .