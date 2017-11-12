به گزارش خبرنگار مهر، داریوش پورسراجیان ظهر امروز در نشستی خبری با اشاره به فعالیت‌های پارک علم و فناوری استان یزد اظهار داشت: راهی جز رفتن به سمت اقتصاد دانش بنیان نداریم، اظهار داشت: با این رویکرد می توانیم امیدوار باشیم که پارک علم و فناوری یزد، جایگاه بهتری در سند توسعه استان پیدا کند.

وی با اشاره به فعالیت و استقرار ۱۶۰ شرکت در پارک علم و فناوری یزد بیان کرد: ۴۰ شرکت نیز در لیست ثبت و استقرار قرار دارند و به دلیل کمبود فضا تاکنون نتوانسته ایم شرایط استقرار آنها را فراهم کنیم.

پورسراجیان ادامه داد: البته مشکل فضا به زودی برطرف خواهد شد زیرا ساختمان جدیدی با وسعت ۵ هزار مترمربع در مجموعه اقبال آماده بهره برداری است.

وی با اشاره به فعالیت‌های شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری یزد عنوان کرد: در این پارک سه پردیس تخصصی فناوری شامل پردیس ICT، پردیس زیست فناوری و پردیس فناوری‌های نرم مستقر است که در پردیس اول، مجموعه فعالیت‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و صنایع مرتبط با الکترونیک فعال هستند.

رئیس پارک علم و فناوری یزد یادآور شد: در پردیس زیست فناوری نیز شرکت‌های دانش بنیان با محوریت مهندسی ژنتیک، کشاورزی، پزشکی، معدن و متالوژی، ماشین آلات صنعتی و ... و در پردیس فناوری نرم، فعالیت‌هایی شامل فعالیت‌های حوزه علوم انسانی و هنر انجام می‌شود.

پورسراجیان خاطرنشان کرد: فعالیت‌های پارک علم و فناوری یزد به طور عمده بر ارتقای کیفی عملکرد شرکت‌ها مستقر است و تلاش می کنیم چالش‌هایی که اغلب در بازار وجود دارد را برای این شرکت‌ها حل کنیم.

وی از انعقاد ۴۰ تفاهم‌نامه همکاری بین شرکت‌های دانش بنیان پارک علم و فناوری یزد با شرکت های گرجستان خبر داد و اظهار داشت: سه مورد از این تفاهم‌نامه ها نیز به عقد قرارداد منجر شده است.

پورسراجیان همچنین یادآور شد: بیش از ۵۰ تفاهم همکاری نیز با نهادهایی داشته ایم که به نوعی در حوزه علم و فناوری فعال بوده اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از راه اندازی دفتر پارک علم و فناوری در همه شهرستان‌های استان یزد خبر داد و گفت: آخرین دفتر سال گذشته در شهرستان بهاباد راه اندازی شد.