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۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۱۶:۱۹

مقام سعودی اعلام کرد:

ملک سلمان به نفع پسرش کناره‌گیری نمی‌کند

ملک سلمان به نفع پسرش کناره‌گیری نمی‌کند

مقام ارشد سعودی در مصاحبه ای اعلام کرد: احتمال کناره‌گیری ملک سلمان به نفع پسرش وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، یک مقام سعودی که خواست نامش فاش نشود در مصاحبه ای اعلام کرد ملک سلمان پادشاه عربستان درصدد کناره‌گیری از پادشاهی خود به نفع پسرش محمد بن سلمان نیست.

مقام سعودی بر خلاف  گمانه‌زنی های مطرح در این باره اعلام کرد: هیچ احتمالی دال بر اینکه ملک سلمان از پادشاهی این کشور کناره گیری کند، وجود ندارد.

بلومبرگ در ادامه این گزارش آورده است: این مقام سعودی که خواست نامش فاش نشود گفته است که پادشاهان سعودی معمولا حتی وقتی که اوضاع جسمی‌ شان وخیم بوده و مانع از انجام وظایف آنها می‌شود نیز در قدرت باقی می‌ مانند؛ نمونه آن نیز «ملک فهد» پادشاه پیشین این کشور است که علیرغم اینکه در سالهای آخر حاکمیتش به شدت بیمار بود، اما تا زمان مرگ در سال ۲۰۰۵ میلادی در مقام پادشاهی باقی ماند.

مقام سعودی در مصاحبه خود اضافه کرد:  کناره‌ گیری پادشاه به ویژه با توجه به اینکه ملک سلمانِ ۸۱ ساله به لحاظ جسمی و فکری بی عیب و نقصی است، هرگز قابل تصور نیست و کسانی که طور دیگری فکر می‌ کنند، آداب و رسوم سلطنت در عربستان سعودی را درک نمی‌ کنند.

کد مطلب 4142105

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